Vi förhandlar inte bort våra standarder

EU och USA har nu klargjort sina positioner inom flera områden i förhandlingarna om Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Förhandlingarna har gått in i ett nytt skede där parterna utgår ifrån sina konkreta förslag för att hitta en gemensam grund.

2015 kommer att bli ett avgörande år för förhandlingarna. Även om avtalet inte blir klart i år är avsikten att vi i slutet av året ska ha ett ambitiöst ramverk klart för ett frihandels- och investeringsavtal mellan världens två största handelsblock.om såväl minskningar av tullar och avgifter som ett fördjupat samarbete kring standarder och regler är viktigt för att frigöra den enorma ekonomiska potential som finns i detta frihandels- och investeringsavtal. EU-kommissionens position är glasklar.Vi förhandlar inte om ett handelsavtal som sänker våra standarder. Vi värnar om de områden som berör oss mest, nämligen livsmedelssäkerhet, djursäkerhet och växtskydd.februari, efter den åttonde förhandlingsrundan, klargjorde EU-kommissionen i ett dokument sina positioner inom de områden, som i mer tekniska ordalag kallas sanitära eller fytosanitära åtgärder (SPS).EU-kommissionen vill behålla det nuvarande avtalet som reglerar sanitära eller fytosanitära standarder inom EU och i handeln med andra länder, intensifiera samarbetet inom djurskydd och djurvälfärd, noggrant reglera handeln med växter och växtprodukter och behålla livsmedelssäkerheten på samma höga nivå som tidigare. EU tänker heller inte ändra sin lagstiftning vad gäller genetiskt modifierade organismer.att vinna på ett handelsavtal för både konsumenter och företag. Ett ambitiöst avtal kan bidra med 119 miljarder euro per år i ökad bnp inom EU, motsvarande 545 euro i genomsnitt per familj och år, visar en oberoende studie genomförd av Centre for Economic Policy Research.Exporten av vissa europeiska livsmedelsprodukter i dag omfattas av avsevärda handelshinder. Amerikanska tullar på exempelvis mejeriprodukter uppgår till cirka 20 procent, socker 14 procent och choklad mer än 20 procent. USA:s genomsnittliga tullar för jordbruksprodukter uppgick till cirka 5 procent 2012. Tar vi bort dessa och andra hinder skulle EU:s och Sveriges export till USA öka.att förhandla fram ett ambitiöst avtal är stor i både EU och USA. Målet för EU-kommissionen är att förhandla fram ett sådant avtal som sedan kan godkännas av både EU-parlamentets folkvalda representanter och medlemsstaterna.EU-kommissionen är övertygad om att ett ambitiöst frihandels- och investeringsavtal mellan EU och USA skulle ge både konsumenter, företagare och jordbrukare på båda sidor av Atlanten stora ekonomiska möjligheter och förbättrade framtidsutsikter.Johan Wullttillförordnad chef för EU-kommissionens representation i Sverige