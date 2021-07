Vetets återkomst

Rapspriset har dragit ifrån vetepriset också. Global skörd väntas av USDA hamna på samma antal ton som förra året, men risken är ändå på nedsidan i antal ton. Den stora vinnaren på Deepwater Horizon är majs - och de som investerat direkt i oljecertifikat. När det gäller gris så konsoliderades uppgången på Eurex i veckan. Priset är högt både historiskt och i förhållande till amerikanska lean hogs.



Vete

Novemberterminen fortsatte att backa i veckan, men nu tror vi på uppgång. USDA-rapporten var positiv. Priset steg i fredags efter att Kanadas CWB rapporterade att det myckna regnandet lämnar 8.25-12.5 miljoner acres osått. 3 miljoner av det skulle ha varit vete. Detta blir den lägsta vetearealen på 30 år i Kanada och skörden väntas uppgå till bara 18.9 mt. Det är 5 mt lägre än förra året. Notera att USDA tidigare i veckan angett Kanadas skörd till 24.5 mt (oförändrat från maj). Vi kan alltså vänta oss en nedjustering i nästa USDA-rapport. Detta är bullish (=leder till prisuppgång). Skörden är 3 procent klar i USA. Crop condition steg till 66 procent (65 procent förra veckan).



USDA för vete: USDA sänkte estimatet för global produktion från 672 mt till 668. Det beror huvudsakligen på EU. Global konsumtion lämnades oförändrad, så effekten på utgående lager är ytterligare en nedjustering av utgående lager. Det var alltså en positiv rapport för vete.



Spekulativa postionen enligt CFTC: Spekulanterna är fortfarande väldigt sålda terminskontrakt, men nivån ligger över de lägsta punktena tidigare under året. Det finns ändå stor köp-potential i spekulant-kollektivet.



Slutsats: USDA, CWB, ökad etanolproduktion av majs i USA, stor negativ position bland spekulanterna och teknisk köpsignal, ett pris som inte kan gå så mycket lägre, allt det talar för förväntan på prisuppgång på vete.



Raps

Novemberterminen på Matif steg i veckan med 3 procent. Kandensisk canola rusade, till stor del pga den minskade arealen (se vetekommentaren).



USDA estimerar årets skörd till 59 mt, vilket är samma som förra året, men det är antagligen i högsta laget med tanke på minskad areal i Kanada och hur vintern påverkat åkrarna i norra Europa.



I förhållande till Matifs novemberkontrakt på vete har kvoten Raps/Vete stigit ordentligt.



Sojabönor

Det rapporteras från Kina om fulla lagerhus och båtar som ligger för ankar utanför hamnarna i väntan på att få lossa sin last. Det gör att Kina antagligen kommer att vänta med ytterligare köp. Om två månader börjar skörden i USA med rekordhöga crop ratings.



USDA: Brasiliens skörd 2009/10 höjdes till 69 mt. Kinas import angavs till 47 mt. Själva producerar de bara 14.6 mt. Rapporten var en icke-händelse. Det var inte en bullish rapport, men det finns som bekant ett samband mellan majspriset och sojabönspriset, och stiger nu majspriset så är det väl troligt att sojabönspriset hakar på efter ett tag.



Majs

Decemberterminen vände efter USDA-rapporten och på samma bottennivå som i september förra året.



USA har 10% obligatorisk inblandning av etanol i all bensin, medan vi i Europa bara har 5 procent. Obama har talat om en koldioxidskatt, men ett rimligare antagande är åtgärder som ytterligare gynnar etanol-från-majs. Detta i synnerhet efter oljeutsläppet i Mexikanska golfen. Djuphavsolja är tillväxtsektorn inom oljeindustrin och den främsta regionen för det är den Mexikanska golfen. Djuphavsolja kostar 70 dollar att producera, men de ökade säkerhetskraven, inte minst från oljebolagen själva, räknar vi med, ökar kostnaden med 10 procent. Allt annat lika gör detta etanol mer attraktivt ur ett kostnadsperspektiv. Etanolen (i USA) har dessutom den fördelen att den inte kommer från politiskt ovänliga länder.



USDA: Global produktion för 2010/11 höjdes av USDA i veckan med 750 kt. Ökningen kommer huvudsakligen från Ukraina (+1.5 mt).

När det gäller konsumtionen, höjde USDA USA:s efterfrågan till etanol från 4.6 mbu till 4.7. Utgående lager minskade med 4 mt i USA, beroende på detta. Det är antagligen försiktigt med tanke på vad som kan hända i kölvattnet av Deepwater Horizon.

Globala utgående lager minskar från maj-estimatets 154 mt till 147 mt.

Det var med andra ord, en bullish rapport för majsmarknaden.



Gris

USDA:s WASDE innehöll en sänkning av produktionen i USA för första, andra och tredje kvartalet. Man sänkte också prisprognosen för 2010, men lämnade 2011 års prisprognos oförändrad.

Lean Hogs inledde veckan med att falla i pris, men steg sedan. Tekniskt är decemberterminen, om vi fokuserar på den, fortfarande i en rekylfas / konsolidering efter den stora prisuppgång som skett sedan september förra året.

På Eurex backade priset på det mest likvida, augusti-kontraktet. Det var dock nästan uppe på 1.60/kg.



Slutsats: Utnyttja de höga Eurex-priserna till att prissäkra framtida försäljning på Eurex. Torbjörn Iwarson