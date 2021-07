Vetet gick ner

"Sojakomplexet" rör sig sidledes inom ett prisintervall, nästan trendlöst. Grispriser i Europa och i USA gynnas av att Kina lyft importrestriktionerna på amerikanskt gris och på tilltagande sjukdom i de ryska och kinesiska grispopulationerna.



Handelsbanken lanserar ett råvaruindex med nordisk prägel, SHB Commodity Index Excess Return (SHBCIER), som följer avkastningen på en investering via terminsmarknaden.

Handelsbanken lanserar nu också ett certifikat på indexet, "Råvarucertifikat Index", som man kan teckna via Handelsbankens kontor eller via Internet fram till den 15 november. Från jordbrukssektorn ingår Matif-vete, sojabönor, griskött, nötkreatur, och pappersmassa, om man kan kalla det för en jordbruksprodukt.





Vete

Raps

Sojamjöl

Tankarna om veteprisets framtid går isär i marknaden. Som vi alla vet väldigt väl är lagren stora och efterfrågeökningen har inte visat sig riktigt än. Det måste odlas mindre vete. Så kunde vi läsa i veckans ATL en nyhet att det sålts mer utsäde i Sverige än förra året! Det tyder inte på att det blir någon minskad produktion. Om det är likadant i hela världen kommer vi att se ännu lägre priser framöver.Från USA har vi hört att sådden var 76% klar (82% förra året, 5-årssnittet är 85%). Det har varit så vått i USA att det blivit fördröjningar, men nu väntas torrare väder i veckan som kommer. Tänk om det inte blir en mindre skörd nästa år?Muntergökarna på IGC höjde i torsdags prognosen för 2009/10 års skörd med 1mt till 667mt. Detta är endast 2.9% lägre än 2008/09 års skörd.Å andra sidan är SRW områdenas kärnområden från Illinois i väster till Ohio i öster. Det har regnat väldigt mycket där. Det är där man odlar sojabönor och dem har man inte kunnat skörda. Efter dem har man tänkt odla SRW, som handlas i Chicago. Det mesta av SRW odlas med växtföljd tillsammans med något annat. HRW däremot odlas år efter år och det odlas från Kansas, via Oklahoma till Texas. Vi har hört att i Illinois är bara 33% av vetet i jorden (82% i femårssnitt). I Indiana är 43% sått, jämfört med normalt 83%. Allt detta är SRW. När USDA säger att 76% är sått, så får vi tro att HRW är sått, men inte SRW.Det finns en väg ut för amerikanska bönder och det är "försäkringen": "prevented planting insurance", som betalar ut 50% - 60% av "expected revenue" de skulle ha haft om de sått SRW vete. Vi har fått information om att denna försäkring är ganska vanlig i Illinois-Indiana-Ohio. Många bönder kanske väljer att ta säkra pengar istället för att utsätta sig för riskerna med att odla under svåra och osäkra förhållanden.Rismarknaden är relativt pressad pga brist. Filippinernas brukade vara de enda stora importörerna, men nu har Indien ett importbehov. Detta väntas höja priset på ris, som till viss del är substituerande för vete.Den "short covering" som drev upp priset för drygt en vecka sedan, har tagit en paus. Enligt CFTC:s Commitment of Traders rapport över spekulanternas nettoposition, är denna på CBOT en såld netto på 33 033 kontrakt (förra veckan 30 076).Priserna har inte rört sig så mycket, men det är ändå stor osäkerhet. Ukrainas sådd är gjort med utsäde av bristfällig kvalitet och torka och det återstår att se vilken skada vintern kommer att göra på grödan.I Kanada återhämtade sig priserna på canola, efter att Kina möjligen ger respit på importförbudet. Ytterligare stöd kom från rapporter om att 30% av skörden inte kommer att bli skördad; 30% är mer än tidigare antaget.Trots prisnedgång, vidhåller vi att sojamjölet befinner sig i positiv trend, eller i vart fall inte fallande. Man kan dock även tolka marknadens beteende på samma sätt som för sojaoljan, att marknaden handlar inom ett intervall, utan trend.Tekniskt har priset rekylerat ner till 290 dollar för två veckor sedan och fick stöd vid den uppåtgående stödlinjen där.Nu väntar uppgång. Om resten av råvarumarknaden får det kämpigt, är det ändå troligt att sojamjölet kommer att vara en av de starkare råvarorna. I så fall är priset lite under mitten av det intervallet. Vi tror ändå att priset är på väg upp mot 310 dollar, men 300 dollar är nu ett relativt starkt motstånd.På den positiva sidan måste nämnas att Kina tagit bort importförbudet för amerikanskt fläskkött, vilket torde ha en liten positiv effekt på (amerikanskt) sojamjöl.Torbjörn Iwarson