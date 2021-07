Vetet fortsätter uppgången

Vete

I Chicago gynnades kursen av lite svagare dollar, så prisuppgången blev 5 procent på veckan. Priset ligger just nu på 141.75 euro per ton och det finns inget som ligger i vägen rent tekniskt för en uppgång till 145 euro/ton. Amerikanska crop ratings för höstvete steg till 66 procent och vårvetet steg två enheter till 86 procent. Genomstnittet de senaste fem åren för samma vecka är 75 procent. Marknaden är fortfarande chockad av bortfallet av 5 mt från Kanadas produktion, som jag skrev om förra veckan. Det regnade där även den här veckan.



Raps

Kanada fortsatte att ha blött väder och det fick terminerna på canola att fortsätta stiga i Winnipeg. I Europa steg novemberkontraktet till ny högstanotering på 338.75 euro den tionde juni. Rapsfrö med leverans i november steg med 2 procent i veckan. Veteterminen steg dock med 3 procent.



Sojabönor

Sojabönsterminerna steg i veckan, drivet av sojaoljan. Marknaden rör sig inom ett intvervall där 900 är botten och 950 förmodligen den övre gränsen. Marknadens gynnas av en prisuppgång på råolja kombinerat med Obamas uttalanden om "gröna bränslen". Brasilianska bönder har sålt 64 procent av årets skörd. Förra året låg siffran på 71 procent. Argentinas skörd är nu till 98 procent klar och argentinska bönder kommer att vara säljare de kommande två, tre månaderna tillsammans med resten av de brasilianska.

I veckan släpper Statscan en rapport och den 30 juni berättar USDA om lager och sådd.



Grisbörsen

Lean Hogs med korta löptider (till augusti) steg, medan decemberkontraktet backade. Augustikontraktet steg med 3 procent under veckan. December backade med 3 procent. På Eurex vände priserna ner, fram till september månads förfall med 2 procent och med 3 procent för de längre kontrakten. Priset är nu nere på en nivå där det bör finnas tekniskt stöd, så om man vill prissäkra grisproduktion - kan man om man kan - vänta lite med att sälja terminer och sälja på prisuppgångar. Torbjörn Iwarson