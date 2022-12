Veteskörd minskar när jorden blir varmare

Det finländska naturresursinstitutet Luke är en av parterna som deltagit i forskningen som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change.

I studien har forskarna testat 30 olika datorgenererade skördemodeller och jämfört dem med fältprov för att få fram det mest sannolika scenariot. Medeltemperaturen för växtperioden varierade mellan 15 och 26 grader Celsius. Skörden minskade mer under varma år och mindre under svalare år.Resultaten visade på att veteskörden kommer minska med 6 procent för varje grad jordens medeltemperatur stiger. Omräknat i ton innebär det en minskning på 42 miljoner ton per celsiusgrad, vilket är en fjärdedel av världens nuvarande vetehandel.Enligt en färsk rapport från klimatpanelen IPCC kommer medeltemperaturen i världen stiga med upp till fem grader fram till århundradets slut.