Veterinär JO-anmäler sig själv i vildsvinsfrågan

Vem ska bestämma om vilt får fångas med fällor, Naturvårdsverket med experthjälp av SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) eller djurförsöksetiska nämnden?



Den frågan ställer sig Torsten Mörner, statsveterinär på SVA.

Nyligen satte djurförsöksetiska nämnden stopp för SVA:s ansökan om att få testa om vildsvinsfällor är plågsamma för djuren.



Skälet för avslaget var bland annat att nämnden inte hade tillräckligt med uppgifter för att bedöma om djuren plågas i fällorna.

- Det är ju det som försöket ska ta reda på. Vi har hamnat i ett moment 22, säger Torsten Mörner, statsveterinär på SVA.



Nu skriver han på ett överklagande av nämndens beslut. Det ska lämnas in till länsrätten inom några veckor.

- Djurförsöksetiska nämnden försöker ta över beslutsprocessen och åsidosätter den praxis som gällt sedan 1981, där SVA för Naturvårdsverkets räkning gör bedömningen om djuren far illa vid fällfångst.



SVA vill gå nämnden till mötes och sätta in filmkameror i fällorna för att filma hur vildsvinen beter sig. Men det tillståndet från länsstyrelsen har inte kommit än.



Eftersom Torsten Mörner också är Svenska Jägareförbundets ordförande har hans roll som ansvarig för testen av vildsvinsfällorna ifrågasatts, bland annat av Mats Sjöquist på djurförsöksetiska nämnden.

- Jag har skickat ett brev till justitieombudsmannen för att få ärendet prövat. Om den oberoende prövningen finner att det föreligger jäv, ja då ska jag inte syssla med det här. Men jag är anställd statstjänsteman och så vitt jag vet får jag ha förtroendeuppdrag. Det påverkar inte min roll som veterinär, säger Torsten Mörner.



Han är i sin tur förvånad över att flera av ledamöterna i den djurförsöksetiska nämnden är representanter för organisationer som är generellt emot jakt. Och jakt med fällor i synnerhet.

SVA fortsätter nu med den mindre pilotstudie på 36 fångade djur som djurförsöksetiska nämnden gav tillstånd till. Härje Rolfsson