Vetepriset upp på sikt

Priset på majs kan komma att pressas upp av en ökad användning av etanol i USA. Det finns en målsättning att öka iblandningen av etanol i bensin från 10 till 15 procent. Beslutet förväntas komma i sommar.

- Vi tror att det kommer att öka efterfrågan på etanol baserat på majs och därmed efterfrågan på majs, säger SEB:s rå-

varuchef Bjarne Schieldrop.





Begränsad risk

Hålls uppe

Majspriserna är nästan dubbelt så höga i dag jämfört med 2006. På Chicagobörsen ligger terminspriset för maj 2010 på cirka 3,65 dollar per bushel, drygt en krona per kilo. Priserna har sjunkit sedan toppnivåerna 2007 och 2008, men Bjarne Schieldrop tror inte de faller tillbaka till 2006 års nivå.Att priserna numera är mer knutna till energipriserna har lett till att risken för att priserna ska gå ned är begränsad medan risken för att priserna ska gå upp är större.- Den är betydlig med tanke på väder och sjukdomsrisk och att det ligger i förväntningarna att användningen av majs för etanol ökar.Det är inget perfekt samband mellan olje- och majspriset. På sistone har priset på olja gått upp samtidigt som priset på majs har gått ned. Men så länge oljepriserna håller sig på en nivå över 50 dollar per fat så är risken för prisfall på majs begränsad.- Det är en tumregel att när oljepriserna är över 50 dollar per fat så räknar man med en lönsam konvertering av majs till etanol och användning av etanol i bensin.Går majspriserna upp kan andra grödor följa med eftersom det finns en substitutionseffekt mellan majs, vete och sojabönor. För närvarande finns det dock mycket vete i lager och prognoserna för odlingen är positiva.- Men vi tror generellt att substitutionseffekten mot andra jordbruksprodukter kommer att hålla vetepriserna uppe, säger Bjarne Schieldrop.- Om man ser på forwardkontrakten på vete två år framåt i tiden så ligger det i marknaden idag en förväntning på en uppgång på 30 procent.Tove Nilsson