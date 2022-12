Vetepriserna tillbaka på juni månads nivå

Septemberterminen för kvarnvete på Matif har sjunkit från över 200 euro per ton till 177 euro per ton.

Torka och värme

13 miljoner ton

Skörden i gång i Europa

Novemberterminen för raps sjönk under samma period från över 405 euro per ton till 380 euro per ton.I Europa har torka och värme sänkt skördeprognosen för flera grödor i viktiga odlingsområden, men det globala utbudet pressar priserna.I den senaste rapporten från International Grains Council (IGC) skrevs världens produktion av spannmål upp samtidigt som konsumtionen sänktes jämfört med förra månaden.Spannmålslagret höjdes därmed med 13 miljoner ton till 435 miljoner ton.Både majs- och vetelager höjdes. Det senare uppskattas 201 miljoner ton vilket nästan är i nivå med förra säsongens lager.Skörden pågår på flera håll i Europa. I förra veckan hade 15 procent av rapsen och 30 procent av höstkornet i Storbritanninen skördats, enligt HGCA. I Frankrike är rapsskörden i princip klar.