Vetepriserna slutade veckan upp

Vetekontrakt för leverans i juli steg 1,7 procent till 1,29 kronor per kilo (4,4075 dollar/bushel) och det var den första uppgången på tre veckor.

Dollarn föll med 1,4 procent under veckan till 7,94 kronor, vilket påverkade priserna isvenska kronor.

Vete har haft det tufft i år och priserna har fallit med 19 procent sedan årsskiftet mätt i dollar.

Vad som också kan ge vetepriset en ytterligare skjuts är USDA:s senaste prognosöver världens vetelager vid utgången av odlingssäsongen 2010-2011. Lagren skrivs nu ned till 193,9 miljoner ton från 198 miljoner i majprognosen.

Sojabönspriserna föll svagt i förra veckan och slutade på 2,60 kronor per kilo och prognoserna ser inte ljusa ut. Lagren bedöms bli 50 procent större i år än i fjol på grund av minskad efterfrågan.

Majspriserna steg svagt och slutade på 86 öre per kilo och en ökad efterfrågan från den amerikanska etanolindustrin höjde humöret hos placerarna. Jerry Simonsson