Vetepriserna går upp i USA

Den 26 oktober hade dock 76 procent av arealerna såtts med höstvete jämfört med 82 procent i fjol och 85 procent vid den tidpunkt som ett femårsgenomsnitt.





Regnet försenar

Majsen steg

Regnet gör också att skörden av majs och sojabönor försenas och det bidrog till att även priserna för dessa varor gick upp. Ungefär 20 procent av majsskörden är nu bärgad mot 37 procent vid samma tid i fjol och 58 procent som snitt för den senaste femårsperioden.Vete för leverans i december handlades i Singapore med 1,1 procent till 1,31 kronor per kilo efter nära på en tio-procentig uppgång under oktober.Under månaden steg också majspriset på kontrakt med leverans i december med 10 procent till 85 öre per kilo. Sojabönspriset slutade på 2,55 kronor per kilo men gick ned med 5,8 procent under månaden.Dollarn har varit relativt stabil mot svenska kronan och stod på söndagen i 7,09 kronor.ATL.nu