Vetepriserna föll på bättre skördeutsikter i USA

Temperaturen i det stora vetebältet kring delstaten Kansas föll till runt nollgradigt men inte så att det gör någon skada på vetet.



Veteterminer med leverans i december föll marginellt och slutade på 7,17 dollar per bushel (1,76 kr/kg.). Priserna var uppe på 7,25 dollar tidigare på dagen och då var det också många placerare som passade på att ta hem vinster, säger analytiker. Vetepriserna har stigit med närmare 50 procent sedan i slutet av juni då Ryssland införde exportförbud på vete efter en katastrofal skörd.

Majspriserna har också skenat under i oktober efter att USDA skrev ned den amerikanska skörden och efterfrågan från Kina väntas förbli hög. USA är världens största producent och exportör av majs.



Majs med leveras i december föll dock 1,2 procent i veckan till 5,7225 dollar per bushel (1,20 kr/kg) men slutade ändå 15 procent upp i oktober. ATL.nu