Vetemarknad i balans

* Vetet har fått en teknisk köpsignal och fundamentalt har marknaden kommit i balans.

* Rapsfrö är onormalt dyrt i förhållande till vete: sälj november raps och köp november Matif-vete.

* Sojabönorna. Sojabönorna och sojamjölet har brutit tekniskt motstånd på 900 cent för SX0. Kina köper aggressivt och exporten från USA är större än vad USDA räknat med.



Vete

Vi såg stigande priser på Matif större delen av veckan. Till skillnad från energi- och metallmarknaderna - steg priset på vete i fredags. Vi såg stora intressen att täcka in korta positioner efter nyheten vi kablade ut i torsdags kväll - att den mycket mäktigare och farligare Katla kan följa Eyjafjallajökul i spåren, med svåra konsekvenser för odlingsvädret i Europa och världen.



StrategieGrains-rapporten kom i veckan. Den innehåller prognoser för det 2010/11 års produktion, som väntas bli 661 mt globalt, ner från 668 förra året.

Vi ser att utgående lager inte antas öka 2010/11, utan ligga kvar på samma nivå. I Europa justeras dock utgående lager (juni 2010) ner från 19.1 mt till 14.5 mt. Det mesta av lagret finns i Frankrike och Tyskland med en mindre del i Norden. Det är ett ganska litet lager för Europa, men det antas räcka till dess den nya skörden kan komma in. Foderefterfrågan har varit större än vad StrategieGrains har räknat med. I Saudiarabiens senaste specifikation stod att de vill ha vete utan insekter och då är det nordiskt och tyskt vete som gäller.



Lagren är alltjämt stora, men den fundamentala trenden är inte längre nedåtriktad!



Terminspriser (banken köper) framåt i tiden är:

November 2011: 146 euro

November 2012: 151 euro

November 2013: 156 euro



Slutsats: Vi har fått ett tekniskt trendbrott och den fundamentala situationen har kommit i balans. Nu kan man köpa på rekyler.



Majs

Tekniskt har vi ett trendbrott uppåt på majspriset. Amerikanska bönder kommer antagligen att favorisera sojabönor framför majs. Det ska bli intressant att se hur sådden utvecklar sig. Priset på majs borde kunna gå upp, i synnerhet om vetepriset stiger.



Raps

Vi fick den väntade nedgången i rapsfröpriet i veckan - till runda och jämna 300 euro på novemberkontraktet - och det som väntat. Rapsprisets utveckling har toppat i förhållande till vete. Rapsfrö kan utvecklas mycket sämre än vetet. Vill du prissäkra något av din väntade skörd, välj då att vara oskyddad i vetet, men säkra rapsfröpriserna.



Kina väntas öka efterfrågan på rapsolja och sojaolja efter en dispyt med Argentina. Kineserna tycker att det är för mycket lösningsmedel kvar i sojaoljan från Argentina.

Samtidigt väntas Indiens skörd av rapsfrö minska med 15 procent pga värmeböljan som drabbat landet. Indien är världens tredje största producent av rapsfrö. Skörden väntas nu uppgå till drygt 6 miljoner ton. Kina och Kanada är större producenter.

Rapsfrö är fortfarande onormalt dyrt i förhållande till vete, även efter den här veckans snabba återgång spreaden.



Sojabönor

Motståndet på 950 cent bröts och vi har nu fritt upp till 10 dollar för en bushel. Utbrottet visar att säljarna dragit åt sig tyglarna. Brasiliens bönder har hörsägensvis hållit tillbaka terminssäkringarna. Argentinas bönder håller på att piska upp stämningen i leden och väntas starta blockader om en månad, när skörden är bärgad.



Kina fortsätter att köpa allt mer bönor. I veckan exporterades 158 tusen ton från USA. Kina tog 66,000 av dessa och de tog nästan hela försäljningen av den nya skörden. Under innevarande säsong har USA exporterat 1,350 Mbu och då behövs bara 95,000 ton för att nå upp till USDA:s estimat. Allt annat lika tycks det alltså som om exporten är lite större än vad USDA räknat med och detta bidrar till att priset går upp.Torbjörn Iwarson