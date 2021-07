Vetearealen minskade i UK

Rapsfrötermin och sojaoljan backade med 2 procent. Priserna på gris föll med 6 procent i norra Europa (tysk terminsnotering) och med 2 procent för Lean Hogs i USA.

Finansmarknaden är lite skakigare och råoljan backade med 9 procent i veckan. Det torde påverka framförallt protein- och oljeväxterna negativt, medan vetet är mer påverkat av den stora skörden å ena sidan och de rapporter om kraftigt minskad areal som kommer in å den andra.



Vete

I torsdag rapporterade jordbruksdepartementet i London att sådd areal vete i UK minskat med 13.5 procent. Det är den första rapporten om vad de låga priserna har för effekt. Här är bilden på kostnaderna för amerikanska veteodlare igen:





Med ledning av ovanstående graf över kostnadsstrukturen bör vi kunna vänta oss 20 procent lägre sådd areal, men eftersom många gör som de alltid gjort och andra chansar, så bli det kanske bara 10 procent lägre areal. Det är möjligt att kostnadssituationen ser allvarligare ut i Ryssland och Ukraina. BBAH, det svenskägda öst-jordbruket, tycks vara ett av de första offren för de låga priserna.

Senare i höst blir det intressant att se hur odlare hanterar priserna. Bland annat blir rapporter om sådd areal mycket intressant.



Matif ligger över Chicago och det torde bero på interventionsmekanismens buffrande effekt. Matif-kontrakten är som en rätt att köpa Chicagovete till 101 euro per ton och värderar man Matif som en option, inser man att det är rätt att Matif handlas över Chicago.

Vi tycker att vetet är "billigt", därmed en köpvärd råvara på lite längre sikt.

Alltjämt är terminspåslaget högt, vilket gör det mycket lönsamt att köpa på sig lager och sälja terminer mot - utan att spekulera i att priset skall stiga för att positionen skall gå hem.



Majs

Det finns enstaka rapporter om frost från de norra delarna av Mellanvästern, men det tycks röra sig om lågt belägna åkrar mest.

Om vädret har varit bra får vi reda på i nästa WASDE, som släpps den 9 oktober klockan 14:30 svensk tid.



Raps

Rapspriset "kläms" mellan nedåtgående trendlinje och stöd på 250 euro. Frågan är om det är stödet eller trendlinjen (motståndet) som bryts?

Den första sånings-rapporten vi känner till har kommit från London. Den visar 4.4 procent mindre areal höstraps inför 2009/10. Det är inte jätte-bullish, men bearish är det i alla fall inte. I vart fall inte om man beaktar, som nämnt ovan, att vetearealen minskat med 13.5 procent. Priserna är "för låga" generellt tycks det och den förbättrade relationen till vete har inte gjort att det odlas mer raps. I alla fall inte i UK.



Gris

Enligt en rapport i veckan från USDA nådde produktionen av griskött en rekordnivå i augusti, upp 3.6 procent sedan förra året. Ungefär 9.3 miljoner grisar slaktades. Det är den högsta produktionen för någon augusti månad. Än så länge är produktionen för stor för konsumtionen, som minskat i spåren av lågkonjunktur och svininfluensa.

Men samtidigt kom nyheten från USDA att amerikanska grisuppfödare minskat antalet suggor till den lägsta nivån på 36 år, en minskning med 3.1 procent från samma tid förra året till 5.874 miljoner suggor, det minsta antalet sedan 1973.



Förlusterna för amerikanska grisuppfödare uppgår till 4 miljarder dollar sedan september 2007 enligt University of Missouri in Columbia. I augusti uppgick förlusten till 40 dollar per gris. Det betyder att priset på Lean Hogs måste upp 25 cent bara för att grisindustrin i USA skall gå runt, men mer måste till för att ett överskott skall genereras. Priset stängde i fredags för decemberleverans på 49 cent. Ett långsiktigt pris torde ligga på 75 - 100 cent per pund, baserat på produktionskostnaden.

Hjorden i USA minskade till 66.626 miljoner djur, enligt USDA-rapporten, det är 2.3 procent mindre än förra året. Enligt Bloomberg låg förväntningarna på 1.7 procent. Anpassningen tycks alltså gå snabbare än väntat.



Nedan ser vi prisdiagrammet för decemberkontraktet. Vi ser att priserna länge höll sig över 60 cent. Nu går branschen genom ett stålbad. Förr i tiden fanns många verksamheter på en bondgård, där grisuppfödning var en. Nu är fasta kostnader, i USA i alla fall 3000 dollar per sugga. Att byta verksamhet låter sig inte göras lika lätt och då är det utslagning som skall verka. Som vi skrivit tidigare väntas 5000 grisbönder i USA slås ut i den här lågkonjunkturen för kött. Det är svårt att säga när situationen kan ändra sig, men vi bör successivt kunna börja få se högre priser om några månader, eller till våren. Det beror på hur snabb omvandlingen är.

Decemberkontrakten på nordeuropeisk gris ligger på 1.31 euro per kilo.Torbjörn Iwarson