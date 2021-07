Vete på stark frammarsch

Vete

Matifs januaritermin gick från 218.25 för en vecka sedan till 235.25 euro/per ton i fredags.

En nyhet som drev på prisuppgången var det ihållande regnet i Australien. Det, liksom torkan i USA och i Argentina är La Niña-relaterade. Skörden är fem veckor försenad och det har regnat så mycket att minst 50 procent (7.5 mt) av den västaustraliska skörden skadats, vilket gör att endast 4.5 mt kan exporteras totalt. Det berättas om fält som blivit svarta, så frågan är vilken kvalitet det blir. USDA:s estimat om 16mt och ABARE:s på 18.2mt förefaller orimliga. ABARE släpper nya estimat på tisdag. Taiwan köpte amerikanskt högpreinvete och betalade 550 dollar / ton för det. De räknar alltså inte med Australien.



Det är fortfarande torrt i USA och crop ratings låg oförändrat på 47 procent good/excellent. Hösten 2007 låg crop ratings lägre, började på 55, men slutade inför vintern på 44. Annars får man gå tillbaka till 2001 för att finna en sämre siffra, också den på 44. Snittet sedan 2001 har varit 59 procent i good/excellen condition, så torkan i USA har gjort att vetet är i exceptionellt dålig status.



USA har vunnit båda de senaste GASC-tendrarna. Europeiskt vete har inte varit matchen och inte heller Argentinskt.

Situationen på vetefronten kan urarta sig och många länder kan börja oroa sig på allvar för matbrist under nästa år.

Tekniskt är januarikontraktet på Matif precis på motståndet. Skulle priset gå över 236 med en liten marginal, låt säga över 240 euro ges en mycket stark köpsignal. November 2011 befinner sig i stark stigande trend, men efter veckans uppgång kan en rekyl nedåt komma.



Maltkorn

Maltkornspriset för leverans efter nästa skörd fortsatte att stiga i veckan som gick. En del tyska spannmålshandlare har slutat att ange priser på korn, eftersom det inte finns några bönder som har något kvar att sälja.

Januarikontraktet gick från 241 till 258 euro per ton. November 2011 ligger inte långt efter, på 254.25 stängde den i fredags. Premien över Matif-vete har ökat markant.



Raps

Rapsterminerna på Matif fortsatte att klättra, då konkurrerande sojan stöds av en stigande dollar / fallande euro.

Trenden är stigande för rapsfröpriset med leverans efter sommarens skörd.



Sojabönor

Trots den senaste revideringen av sojaskörden i USDA rapporten så verkar det som om årets skörd blir riktigt bra, kanske tom större än fjolårets rekordskörd.

Fokus riktas därför nu mot Latinamerika som står för halva världsproduktionen. Efter senaste regnen så ser odlingarna bra ut men väderrisken ökar och La Nina fenomenen ökar. För två år sedan orsakade La Nina torka i Latinamerika och skörden av sojabönor minskade med 20 Mt.

Sådden i Argentina, där det är torrt, har blivit färdig till 57 procent, vilket är något mindre än 65 procent för normalåret. Sådden i Brasilien är 85 procent färdig, vilket är i nivå med normalårets 83 procent. Nederbörden i Rio Grande do Sul i november var dock bara hälften av det normala och de späda skotten mår inte bra av det.

På efterfrågesidan så ökar substitutionen av majs till soja efter att det råder brist på majs och höga priser för att skaffa djurfoder.

Av US export inspections tog Kina 84 procent. Exporten från USA den här säsongen är upp 19 procent jämfört med förra året.



Majs

Marskontraktet på CBOT steg från 553 till 573 under förra veckan.

I Latinamerika så är Brasilien och Argentina nummer 4 och 5 på topplistan av världens producenter. Nyligen har regn fallit och bättrat på det förut torra läget men risken som La Niña för med sig men mer torka gör att skörden antagligen blir lägre än vad USDA prognostiserat.

Kina är ett annat område med hög risk. USDA tror på 168 Mt men många andra bedömare, däribland US Grain Council tror på skörd ner mot 158 Mt. Kina har varit drabbat av kyla under slutet av odlingsåret och det föreligger risk för att skörden blir lägre än vad många först trodde.

Skördeestimatet för USA från USDA ligger också antagligen fortfarande för högt. Ryssland och Kina har ännu inte börjat importera, men Putin talade om möjligheten att importera spannmål i veckan som gick.



Gris

Gristerminerna med avräkning i februari föll från 77.15 till 76.57 cent per pund, vilket motsvarar 11.53 kr per kilo.

I USDAs månadsrapport för produktion av kött så visade det sig att slakten av grisar var lägre än samma period förra året, ner 5,7 procent totalt. Det beror delvis på färre antal arbetsdagar i år och kompenserar man för det så var slakten ner 1,2 procent. Produktionen är alltså något lägre och konsumtionen denna julen kan väntas bli högre än i fjol då konsumenternas förtroende har ökat i takt med konjunkturen och de många helgdagarna lär det därför konsumeras mer kött än i fjol.

Vi fortsätter ett rekommendera köp gris på den allt dyrare foderråvaran som på sikt pressar upp köttpriset.



Gödsel

Såväl Urea FOB Yuzny och Diammoniumforfat FOB Baltic var oförändrade i veckan som gick. Urea står på 378 dollar och DAP på 570 dollar per ton. Torbjörn Iwarson