Vete ner, majs och soja upp

Brasiliens jordbruksdepartement publicerade nya estimat i fredags med en sänkning av väntad produktion av majs, men en höjning beträffande sojabönor.

Största uppgången på länge

Odlingsväder

Oroväckande utsikter

Vete

Starkare dollar

Ryssland ute ur bilden

Lågga falltalskrav

Inte samma marknad

Förhållandevis lågt

Majs

Sojabönor

Tillfälligt problem permanent

Kraftig backwardation

Conab estimerar

Raps

Potatis

Gris

Mjölk

Återhämtning

Brasiliens viktiga odlingsdistrikt lider av torka igen och nederbörden väntas bli väsentligt lägre än normalt de kommande två veckorna.Klockan 18 i dag måndag publicerar det amerikanska jordbruksdepartementet den kvartalsvisa lagerstatistiken per 1 december för vete, majs och sojabönor och de slutliga produktionsestimaten för sojabönor och majs.Marknadens förväntningar finner du lite längre ner i texten.Prisfallet på mjölk verkar ha avstannat såväl på Eurex, som på Global Dairy Trade, där den andra uppgången i följd noterades i tisdags.Uppgången var den största på åtskilliga månader.Norra USA och Kanada väntas bli några grader varmare än normalt. Södra halvan av USA får normala temperaturer den kommande veckan, men ett par grader över normalt veckan efter.Nordeuropa väntas bli några grader kallare än normalt den kommande veckan. Nederbörden blir generellt sett högre än normalt i hela EU, utom i Portugal och södra Spanien: För Sveriges del upp till den dubbla normala nederbörden, liksom för Frankrike, Polen och södra Tyskland.Ryssland, Ukraina och Rumänien väntas få ungefär lika mycket över normal nederbörd. Ryssland har varit torrt under hösten, men nu kommer alltså mer snö.Brasilien är återigen torrt med väntad nederbörd under det normala i Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais och Espirito Santo.Värst drabbat är återigen Minas Gerais, som väntas få endast 20 procent av normal nederbörd de kommande två veckorna.Minas Gerais är centrum för kaffeproduktionen i världen och den här nya torkan har gett avtryck i kaffepriset de senaste dagarna.Mato Grosso, i centrum för global sojaproduktion just nu, väntas få hälften av normal nederbörd. Detta är nog det mest oroväckande just nu.Chicagovetet (mars) nådde 680 cent strax före jul, men har sedan fallit i tre omgångar ner till 562 cent, där marknaden stängde i fredags.Det finns en teknisk stödnivå precis på den här nivån, vilket kanske ytterligare förstärker förväntningarna på ett avgörande om riktningen, som kommer att ges av Wasde-rapporten som kommer på måndag kväll.Kvarnvetekontraktet i Paris för mars-leverans steg samtidigt från en rekyl den 10 december ner mot 180 euro per ton, men nådde fem handelsdagar senare till nästan 210 euro.Därefter föll priset ner till 195 och har sedan handlats ett par euro över 200. Först i veckan som gick föll priset ner till 195 euro.195 euro är en prisnivå där uppgångar tidigare vänts i nedgångar och nedgångar vänts i uppgångar, alltså en teknisk stödnivå just nu när priset närmat sig uppifrån.Av ett sammanträffande handlas alltså även kvarnvetet i Paris vid en tekniskt viktig nivå inför Wasde-rapporten.Dollarn har den senaste månaden stärkts med 4 procent mot euron, vilket förklarar varför Chicagopriset fallit mycket mer än Paris.Contangot mellan frontmånaden och nästa (mars till maj alltså) är 3 procent på Parisbörsen och 4 procent i Chicago. Contangot är ovanligt lågt i Chicago och väsentligt lägre än det var under hösten.Av händelser av vikt för vetemarknaden är först och främst nyheten under julhelgen att Ryssland beslutat införa en exportskatt på vete på minst 35 euro per ton, eller 15 procent + 7,5 euro per ton om det är högre.Exportskatten träder i kraft den 1 februari. Det betyder i praktiken att Ryssland har försvunnit från exportmarknaden.I fredags sade Rysslands jordbruksminister Nikolaj Fjodorov att skörden av spannmål i Ryssland uppgick till 105,3 mt, vilket är mer än vad som förväntats.Anledningen till exportskatten är dock oron för den kommande skörden, eftersom höstgrödorna var i uselt skick innan vintervilan.Egyptens GASC har fortsatt att köpa vete och Frankrike har fortsatt att vinna offertrundorna.Torsdagens GASC-tender vanns av 60 kt franskt till ett pris på USD 264,19 C&F per ton och 120 kt franskt till ett pris på USD 264,75 C&F.Leverans ska ske 8-18 februari. Den ansvarige egyptiske ministern Khaled Muhammed Hanafi kommenterade i fredags att Egyptens nuvarande lager räcker till maj.En insikt börjar sprida sig i marknaden att orsaken till att vi så ofta den senaste tiden ser Frankrike som vinnare av offertrundorna till Egypten är att GASC ställer förhållandevis låga krav på falltalet, bara 200 sekunder.Algeriet, som säsongen 2013/14 fick 79 procent av sin import från Frankrike, har ett krav på 240 sekunder enligt Synacomex.Algeriets importvete kommer nu från Storbritannien och länderna runt Östersjön. Det är inte exakt samma marknad som den franska, som representeras av Parisbörsens terminskontrakt.EU hade till den 6 januari gett exportlicens för 14,77 mt vete. Det är faktiskt i nivå med förra året. Därmed har den raska exporttakten från EU under hösten som länge låg 1 mt över 2013/14, dämpats högst betydligt.Amerikanska export inspections för vete var i måndags förra veckan (5 januari) 353 kt, i motsats till EU:s betydligt högre än föregående veckas 241 kt (Juldagen) och något lägre än samma vecka förra året.Hittills i år har 13,9 mt blivit inspekterat för export, jämfört med 20.2 mt samma tid förra året.Medan rapporteringen av crop condition för höstvetet i USA totalt sett har uppehåll under vintervilan, rapporteras det för Kansas. I måndags i veckan som gick var 47 procent i good/excellent condition.Det är förhållandevis lågt och mycket lägre än det var innan vintern kom. För USA som helhet låg det då vid 58 procent good/excellent.Förväntningarna inför lagerstatistiken på måndag klockan 18 är att lagren av vete den 1 december var 1 506 miljoner bushels.Marskontraket CH4 har gick upp med 1 procent i veckan. Contangot är 12 procent uttryckt på årsbasis mellan mars och maj. Det är alltså betydligt högre än Chicagovetets 4 procent.Amerikanska export inspections för majs var i måndags förra veckan (5 januari) 359 kt, lite lägre än föregående veckas 610 kt (Juldagen) och betydligt högre än samma vecka förra året då 491 kt exporterades.Hittills i år har 12,1 mt inspekterats för export, vilket är nästan lika mycket som samma tid förra året, 12 mt.Det brasilianska jordbruksdepartementet Conab rapporterade produktionsestimat i fredags den 9 januari.De estimerar en total skörd av majs på 79,05 mt jämfört med 79,9 mt förra året. USDA estimerade 75 mt i december (och november). Jag är osäker på om USDA:s personal hann få med CONAB:s statistik innan de låstes in (lock-up).Förväntningarna inför måndagens slutliga estimat på den amerikanska skörden av majs är 14,358 miljoner bushels. Marknaden väntar sig att lagret per den 1 december uppgick till 11,146 miljoner bushels.Sojabönorna (SH5) började året starkt och steg med 4 procent i veckan som gick.Den senaste veckan är det sojaoljan som agerat draglok med en uppgång på 5 procent.Orsaken är att palmoljeodlingar i Malaysia drabbats av översvämningar.Nederbördsprognosen ser dock normal ut, så detta borde vara en delvis övergående faktor.Det är ett delvis permanent problem, eftersom skyddet mot översvämningar minskar när man ersätter regnskogen med palmoljeplantager.Petroleum har å andra sidan fallit till 50 dollar, men detta har alltså inte dominerat marknaden för vegetabilisk olja. Sojamjölet steg med 2 procent i veckan.Det är en kraftig backwardation, liksom tidigare, i marknaden för sojabönor, sojamjöl och sojaolja.Medan ett kilo sojamjöl enligt terminerna i Chicago för leverans i nu handlas på 3,22 kronor per kilo, är priset för leverans i mars 3,09 kronor och i juli 3,03 kronor.Amerikanska export inspections för sojabönor var i måndags förra veckan 1,4 mt, lite lägre än föregående veckas 1,5 mt och lägre än samma vecka förra året då 1,6 mt exportinspekterades.Hittills i år har 30,8 mt inspekterats för export, vilket är mer än 5 mt mer än förra året. USDA estimerade i december att exporten skulle uppgå till 47 mt och dit är det inte långt kvar.För att hamna där måste exporten i genomsnitt per vecka under resten av marknadsföringsåret inte uppgå till mer än 0,47 mt.Enligt Conabs rapport från den 9 januari estimeras en total skörd av sojabönor på 95,91 mt jämfört med 86,12 mt förra året. USDA estimerade 94 mt i december (och november).Förväntningarna inför måndagens slutliga estimat på den amerikanska skörden är 3 962 miljoner bushels. Marknaden väntar sig att lagret per den 1 december uppgick till 2590 miljoner bushels.På tisdag publicerar Kina importvolymen av sojabönor för december. I november var importen 6,03 mt.Februarikontraktet på rapsfrö steg med 3 procent i veckan som gick, till 359,75 euro per ton, 3 427 kronor per ton.Rapsmjölsterminerna, som började handlas i Paris under hösten, var oförändrade, medan rapsoljeterminerna steg med 3 procent.Handeln i dessa är än så länge liten, med öppen balans på 112 kontrakt totalt i rapsmjölterminerna och 62 kontrakt i rapsoljan.Öppen balans är termen för hur många terminskontrakt som är utestående och är alltså inte detsamma som hur många som har handlats/omsatts.Det är en liten backwardation i terminskontrakten för rapsfrö, på ungefär 2 procent uttryckt på årsbasis.Aprilterminen på potatis på Frankfurtbörsen Eurex, som före uppehållet för jul, sjunkit ner till 4,60 euro per 100 kilo, har återhämtat sig till 4,90 euro (0,47 kronor per kilo).Mer intressant är kanske att notera att terminen för leverans i april nästa år 2016 handlas på 13,60 euro per 100 kilo (2,41 kronor per kilo).I euro-termer är det något lägre än de cirka 15 euro som priset brukar ligga på inför en ny säsong, men i kronor är det ganska bra, eftersom kronan försvagats med 6 procent mot euron det senaste året.Lean hogs majkontrakt backade med 4 procent i veckan till 85 cent per pund (15,11 kronor per kilo).På Eurex finns nu endast ett kontrakt noterat, mars månad, och det har endast tre kontrakt utestående. Priset är 1,235 euro per kilo, motsvarande 12,62 kronor per kilo.Antalet noterade kontrakt har minskat successivt och det tyder på att marknaden kan komma att avvecklas när EEX i Leipzig tar över handeln i Eurex terminer på jordbruksprodukter i maj i år.Baissen i marknaden för mjölk som fick extra skjuts efter Rysslands importembargo den 7 augusti verkar ha avstannat på en låg nivå.Som alla berörda känner till har Arla har alltså sänkt vad som nu kallas 'a contopris' till 2,646 kronor per kilo från 2,841 kronor i december.Eurex-börsens index för mjölkråvara basis priset på produkterna smör och SMP ligger på 2,87 kr.Den sista december låg de på 2,88 kronor per kilo. Terminerna för januarileverans har gått upp 1 procent i veckan och ligger nu på 2,87 kronor per kilo.Februari stängde i fredags på 2,90 och juli ligger strax över 3 kronor per kilo. Det har alltså skett en återhämtning på grosshandelsmarknaden för mjölkprodukter den senaste tiden i EU.Återhämtningen märktes även på Global Dairy Trade i tisdags, när uppgången blev ännu större än vid auktionen innan.Tisdagens prisuppgång var den andra i rad och den största sedan nedgången började förra året. I det övergripande indexet blev uppgången 3.6 procent.Priset på smör ledde uppgången med +13,2 procent. SMP steg med 2, 8 procent och WMP med 1,6 procent.I USA, som verkar ligga med eftersläpning till vad som hänt på den här sidan Atlanten, föll terminerna på Class 3-mjölk med 4 procent överlag i veckan som gick.