Vete bättre än raps

Vete

Veckan började med ett prisfall på 2.5 euro per ton, som växte till ett ras på 6.75 euro på tisdagen på nyheten om regn i Ryssland. Onsdagen var oförändrad, sedan kom nyheten om att även Ukraina inför exportstopp och det gick ett rykte om att Ryssland skulle importera de 3 mt som skulle exporteras från Ukraina. Så kom fredagen med en förnyad väderprognos för fd sovjetunionen som visade regn och en rapport från Stats Canada, som visade en högre skörd än vad CWB och USDA haft, samt en förklaring till varför det kunde bli så fel med prognoserna. Stats Canada prognosticerade den kanadensiska skörden till 22.7 mt (USDA 20.5 mt, CWB 21 mt).



Skörden i USA av höstvete är nu till 91 procent klar, medan vårvetet nått 34 procent. Ratings för vårvetet är 82 Good/Excellent condition, som är över förra årets 74 procent, och långt över normalårets 58 procent.

Regn i norra Europa fick fodervetet att säljas på lokalt. I Västra Australien, i Argentina och i Brasilien är det torrt.



Spekulanterna har fortsatt att köpa på sig terminskontrakt och ligger nu nettoköpta med 16,413 kontrakt (förra veckan 5712 kontrakt).

Ett stort latent säljtryck håller på att byggas upp.

Vi anser att vetepriset just nu är 20 procent övervärderat på terminsmarknaden



Raps

Rapsterminerna på Matif föll med 4 procent i veckan. I princip skedde hela fallet i fredags och marknaden stängde nästan på dagslägsta. Stats Canada rapportrade om högre skörd än vad man tidigare trott, 10.5 mt.

Vi har i några veckor sagt att man bör undvika att så raps, eftersom vetet är så mycket mer lönsamt och den här fördelen har ökat ännu mer den här veckan.



Vi ser i det nedre diagrammet att kvoten mellan novemberkontrakten (2011) för vete/raps.

Inför höstens utsädesval ska man tänka så här:

Raps avkastar 3.1 ton / hektar och vete 7 ton.

November 2011-vete står i 179.50 euro per ton och november 2011-raps står i 345.5 euro per ton

Med vete är en ha värd 179.5 x 7 =1256 eur

Med raps, 345.5 x 3.1 = 1071 eur

Vete ger alltså 17.3 procent högre intäkt per ha. (förra veckan 16 procent och förrförra 14 procent).

Tror du att det ändrar sig till skörd nästa år? Prissäkra vetet i så fall! Du kan fatta beslut och prissäkra nu. Skulle situationen ändra sig om några veckor, kan du kliva ur din sålda veteterminsposition (och kanske även tjänat pengar på det.. )



Sojabönor

Novemberkontraktet på CBOT sjönk med 4 procent i veckan, precis som vi väntat oss.

Motståndet på 1050 cent var för starkt för att priset skulle kunna fortsätta upp och pris i förhållande till prognosticerade utgående lager är för högt, i ett historiskt perspektiv.

Nu är dock priset nere på 1000 cent igen, och det vore inte konstigt om marknaden hängde upp sig på det och började köpa. Om inte, så finns ytterligare ett stöd på ca 990 cent.

Pro Farmer rapporterade om att fälten har ovanligt många baljor och det hjälpte till att trycka ner priset. Oil Share föll 1.6 procent dessutom.

Vi är nu neutrala till sojabönor, men tror att det finns potential i kursfallet på kort sikt för att priset ska nå ner till 975 cent. Torbjörn Iwarson