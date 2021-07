Vedhuggare städar dansk skog

KIRKE SÅBY ATL

Kättingen spänns i dragkampen mellan den gamla Forden och bokgrenen som sitter fast i den stora kronan. Men snart är den tjocka grenen loss och lunnas makligt fram till platsen där den ska kvistas, kapas och klyvas till ved.



Sedan 1996 har den gamle skogsarbetaren Erik Lisbjerg och hans kamrat gallrat och tagit hand om grot på Ryegaards marker på Själland. Med sågar från Husqvarna och Jonsered, en klyv, ett släp, och så Ford Majoren.





Veden värmer sju familjer.- Det är till mina två söner och till mig själv, och till kamraten och hans tre barn. Vi gör cirka 80 rumsmeter varje år, säger Erik Lisbjerg, som tillsammans med sin kamrat är en av godsets 60 vedkunder, eller självhuggare, "selvskovere".- Självhuggarna är viktiga för skogens skötsel. Särskilt gallringar av yngre lövskogsbestånd har glädje av självhuggarna. Eftersom de tidiga gallringarna kostar skogsägaren pengar kan de bli utförda för sent i förhållande till den optimala tidpunkten ur skogsskötselsynpunkt, säger greve Johan Scheel.- Å andra sidan kan självhuggarna orsaka fler skador än annars. Dels fällskador, dels skrapskador från utkörningen och strukturskador när de kör med för små däck när det är mycket blött.Vedträna görs 33 centimeter långa och staplas i tre rader i en meter breda och en meter höga travar inför mätningen. För varje travad kubikmeter, skovrummeter, betalar självhuggarna 180 danska kronor exklusive moms, drygt 230 svenska.- Det är viktigt för godsets ekonomi, säger Johan Scheel, som dock tvingats konstatera att självhuggarna blir färre och färre.- Vi menar att detta beror på att flera av våra äldre vedkunder slutar och att yngre människor inte har tiden eller förmågan att jobba med större mängder ved. I gengäld har vi de sista tre åren upplevt att mängden ved som säljs i hela längder stiger.Det tar Erik Lisbjerg och kamraten cirka en timme att tillverka en kubikmeter ved. Trots att han måste slita hårt tycker han att det är bättre att ta veden ur skogen än köpa den i handeln.- Oh he! Den är mycket dyrare och har sämre kvalitet, säger Erik Lisbjerg, som inte tror att självhuggarna kommer att bli färre framöver.- Nej, det tror jag inte, jag tror det blir fler. Ju högre oljepriserna blir, desto fler självhuggare blir det.Enligt Johan Scheel finns det också en social dimension i vedhuggandet.- Det är en viktig del av vår kontakt med de närmaste omgivningarna. Många kunder känner att det är deras egen skog och håller ett öga på välta träd och liknande. För många självhuggare är den årlige vedhuggningen också en gemensam skogsutflykt och teambuilding för hela familjen.Torbjörn Esping