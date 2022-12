Vd petas ur Lantmännens nya styrelse

I det förslag till stadgeändringar som Lantmännens stämma hade att ta ställning till och som enhälligt beslutades ingick flera anmärkningsvärda förslag. Det var dels att utesluta vd som medlem i koncernstyrelsen. Det har varit och är praxis inom såväl kooperationen som inom det övriga näringslivet att vd ingår i styrelsen.

Maskinstationer får bli medlemmar

Nya ledamöter

Frågan diskuterades inte på stämman men ett syfte med en sådan förändring kan vara att tydligare skilja mellan ägarnas kontrollorgan, styrelsen, och den verkställande ledningen.Vidare antog man att slopa insatstaket och att det framöver kan variera mellan tio och 20 procent av omsättningen.– Det är en anpassning till de strukturförändringar som sker inom lantbruket mot större gårdar, sa styrelsen Per Lindahl, som också lett stadgegruppen.En tredje punkt på stadgeändring som stämman enhälligt antog var att tillåta maskinstationer att bli medlemmar i Lantmännen. I samband med denna punkt diskuterade stämman vilka som kan antas som medlemmar i ett vidare perspektiv, men stadgarna var tydliga här, menade Per Lindahl.– En medlem ska finnas inom vårt "verksamhetsområde" och det innebär i praktiken Sverige, sa han.Det betyder att utländska medlemmar inte kan antas som medlemmar enligt det nya stadgeförslaget.Per Lindahl pekade också på de förändringar som kan komma i den revidering av föreningslagen som sannolikt kommer att föreslås senare i år.– Det gör att vi kommer att behöva jobba med stadgarna även framöver och anpassa oss till det som sker i föreningslagen, sa han.Stadgeändringen angående insatsskyldigheten kommer nu att träda i kraft 1 januari 2016 medan andra stadgeändringar blir gällande så snart de justerats.I den nya bantade styrelsen antogs också Gunilla Aschan och Johan Mattsson som nya ledamöter. Gunilla Aschan har nyligen lämnat sin styrelsepost i HK Scan.Omval på två år skedde av Bengt-Olov Gunnarson, Per Lindahl, och Hans Wallemyr.I styrelsen ingår också Ulf Gundemark, Helle Kruse Nielsen och Thomas Magnusson och Björn Wallin.