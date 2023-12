Under det senaste styrelsemötet meddelande Lars Hultström att han efter mer än ett kvarts sekel som ordförande för HS Konsult avgår med omedelbar verkan. Den nya styrelsen har även kommit överens med vd:n Carl Aschan om att han ska lämna företaget efter drygt två år på posten.

”Ingen dramatik, alla inblandade införstådda med förändringen”, skriver Per Sandberg, den nya ordföranden för HS Konsults styrelse i ett mejl till ATL, utan att gå in närmare till skälet till förändringen.

Per Sandberg var tidigare vice ordförande men går nu in i rollen som ordförande fram till bolagsstämman i mars nästa år. Bolagets affärsområdeschef Ylva Azcarate går samtidigt tillsvidare in som tillförordnad vd.

Bolaget som bedriver rådgivnings- och uppdragsverksamhet med inriktning på lantbruks- och livsmedelssektorn omsatte förra året 57 miljoner kronor och redovisade ett rörelseresultat på 228 000 kronor. Bolaget har bland annat varit med och anordnat Brunnby Lantbruksdagar som man tvingades ställa in nästa år.