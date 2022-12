Vd för slakteri åtalas för djurplågeri

Livsmedelsverket lämnade in en anmälan till länsstyrelsen 2013 och företaget uppgav då att de hade ansökt om nödvändigt kompetensbevis för sin personal. Detta ansågs inte vara tillräckligt och länsstyrelsen stoppade därför all slakt under två veckor i väntan på kompetensbeviset.

Dubbla bedövningsskott

Nekar till åtalspunkterna

– Jag menar att det finns bevis för att personalen man haft inne vid slakt av i vart fall åtta hästar saknat det kompetensbevis från Jordbruksverket, som behövs för att bedriva slakt, säger åklagare Patrik Tilly till Borås tidning.Han anser, med stöd av veterinärer, att två av hästarna till följd av detta inte blivit korrekt bedövade. Detta har orsakat stort lidande.– Livsmedelsverkets inspektör har funnit att två av hästarna fått dubbla bedövningsskott i huvudet. Det är ett tecken på det första bedövningsförsöket med bultpistol blev en felskjutning, säger han till Borås tidning.Dessutom misstänks vd:n för brott mot djurskyddslagen i samband med att 104 nyanlända grisar kom till skada i tumultet som infann sig då två besättningar blandades. Grisarna fick även vistas i slakteriets boxar i flera dygn, trots att slaktdjur inte får övernatta mer än ett dygn innan slakt.Den åtalade mannen nekar till åtalspunkterna och företaget har begärts i konkurs av Skatteverket.