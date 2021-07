Växtodlarna går back men sår ändå

Det visar en färsk kalkyl från LRF Konsult. Den är beräknad på en typgård i Halland med en skörd på 6,7 ton per hektar. Höstveteodlingen går back 1?660 kronor per hektar vid ett pris på 1,15 kronor per kilo. Trots förlusten är kalkylen inför 2010 i alla fall bättre än årets.

- För detta året har vi ett ­negativt täckningsbidrag på 2 000-4 000 kronor per hektar. Det vill säga du går back så det svider, säger Richard Ivarsson, affärsrådgivare på LRF Konsult.



I kalkylen har ersättningar som gårdsstöd och miljöstöd räknats in och priset på 1,15 kronor per kilo vete är något högre än Lantmännens januari-mars termin för brödvete i Skåne och Blekinge. Den högsta prissäkringsnivån hos Lantmännen är 1,30 kronor per kilo för höstvete och det innebär att det saknas minst tio öre per kilo vete för att få full kostnadstäckning.



Kvävegödsel utgör den största posten för rörliga kostnader på 17 procent. Den är beräknad på de senaste veckornas kvävepriser och är därmed väsentligt lägre än i slutet på förra året. Kväve kan nu handlas för 6-8 kronor per kilo vilket kan jämföras med för ett år sedan då den kostade 13-19 kronor per kilo. Men samtidigt som gödselkostnaden gått ner har annat gått upp, bland annat bekämpningsmedel, torkning och transporter.

- Transporter är en av brukarna ofta underskattad kostnadspost. Den totala logistikkostnaden kan uppgå till 0,2-0,4 öre per kilo spannmål. Det är inte många som tänker på att det kostar motsvarande 0,4- 1,2 kronor per kilo kväve att få hem gödningen till gården, säger Richard Ivarsson.



De rörliga kostnaderna utgår från hur priserna på insats­varor sett ut i höst. Enligt Richard Ivarsson är det viktigt att göra de rätta prioriteringarna nu.

- Det är viktigare att göra goda affärer, både vid inköp och försäljning, än att man till ­exempel ligger precis rätt i ogräsbekämpning och sådant. Det är inte där de stora pengarna ligger.

Spannmålsodlarna kommer att behöva vända på varenda krona även nästa år.

- Det är kris i svensk spannmålsodling. Jämfört med aktuellt vetepris fattas det nu 30 öre per kilo för kostnadsteckning. För långsiktig lönsamhet krävs ett pris på 1,50 kronor per kilo. Utan stöd krävs det ett pris på 1,90 för att gå med vinst. I proportion till omsättningen så är förlusten mycket större i spannmålsodlingen än i mjölkproduktionen, säger Richard Ivarsson. Tove Nilsson