Växthusodlare hotas av dyr investering

Enligt Naturvårdsverkets förslag måste odlarna ha ett recirkulerande bevattningssystem om de använder växtskyddsmedel. Alternativet är täta golv med golvbrunnar anslutna till separat tank. Den som inte nappar får odla utan växtskyddsmedel.





Dyrt

Kravet ifrågasätts

Men att investera i recirkulerande system är en stor kostnad, särskilt för mindre odlare som bara odlar under säsong.- Ribban är högt satt, det blir ett dråpslag för många. Den som inte har bra lönsamhet funderar nog då på att sluta med produktionen i stället, säger Mattias Svegin. Han är ordförande för Gros prydnadsväxtodlare och vd för Tågerups trädgård där recirkulerande bevattningssystem finns installerat sedan tidigare.Klara Löfkvist, rådgivare på HIR Malmöhus och Acke Svensson, forskare vid SLU i Alnarp, ifrågasätter de nya kraven.I höstas presenterade de en rapport om var i växthusen som riskerna för läckage av växtskyddsmedel finns. Under vintern har de bistått Naturvårdsverket med fakta om växthusodlingen.- Att relatera all användning av växtskyddsmedel till recirkulerande system saknar motiv och logiskt samband. Recirkulering är ett bra system, men hjälper mot läckage enbart när man vattnar ut bekämpningsmedel. På vilket sätt skulle ett recirkulerande system i en gurkodling minska läckaget vid sprutning på bladverket? frågar sig Acke Svensson.- Att det måste finnas recirkulerande bevattning så fort bekämpningsmedel används är helt orimligt. Och om alternativet är helgjutna golv vet vi inte i dag. Problemet är att man sätter upp regler innan kunskapen finns, säger Klara Löfkvist.I växthusodlingen används växtskyddsmedel både genom sprutning och utvattning, särskilt i gurkodlingen är utvattning vanlig för att bekämpa stinkfly.Under senare år har allt fler större odlare investerat i recirkulerande bevattningssystem, bland annat efter upptäckten av läckage av bekämpningsmedel till omgivningen. 2008 hade cirka 50 procent av odlarna recirkulerande system, i dag har andelen ökat ytterligare. Marianne Persson