Växande svensk skogsindustriexport

Speciellt starkt har värdet av massaexporten ökat till följd av höjda priser.

Ännu är inte efterfrågan på skogsindustrins produkter lika hög som före krisen, men den ökar. Det visar senaste kvartalsrapporten från Skogsindustrierna.



Pappersindustrin är den som har haft en mest positiv utveckling av industrins delbranscher.



Leveranserna av sågade varor till den svenska marknaden har ökat starkt under året medan exporten har backat, visar rapporten. Flera sågverk planerar stopp under julhelgen.



Bland investeringarna nämns två stora sågverk. Under nästa år planeras investeringarna i massa- och pappersindustrin öka efter det svaga 2010. ATL.nu