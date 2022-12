Vattenfall backar på enkrona

Förra året gick Vattenfall ut med ett generellt erbjudande till solelsproducenter om att köpa deras överskottsel för priset på spotmarknaden plus en hel krona extra per kilowattimme.

Gällde tills vidare

Vet inte vad som händer

Men nu dras erbjudandet tillbaka.– Det är ju en väldigt generös ersättning och vi har varit tydliga med att vi inte vet hur länge den ska vara. Vi har sagt tills vidare, men hur länge har vi inte preciserat, säger Niclas Ståhlhandske på Vattenfall.Orsaken till att den så kallade enkronan infördes var att man ville få fler att investera i solcellsanläggningar.Den har funnits till och från under flera år men då kopplad till olika kampanjer.Förra året gjordes ersättningen mera generell, men snart försvinner det erbjudandet och ersättningen kommer den bara att ges till de kunder som köper solcellsanläggningar av Vattenfall.– De som köper nya solceller av oss kommer att fortsätta få en krona under i alla fall två år. Vi vet inte vad som händer längre fram. Så det kommer att vara kopplat till att man köpt utrustning av oss, säger Niclas Ståhlhandske.– Sedan håller vi på med erbjudanden till de som bara säljer solel till oss. De kommer också att få ersättning även om de köpt utrustning någon annanstans. Fast kanske inte så högt som en krona. De erbjudandena håller vi på med just nu.– Inom några veckor kommer vi att koppla det till utrustningsköp. Vi vill få upp intresset för solcellsproduktion och då vill vi koppla priser och erbjudanden till att man köper nya anläggningar.