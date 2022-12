Vattenbomningarna är igång

Härje Rolfsson, ATL:s skogsreporter, befinner sig på lördagsmorgonen på sambandscentralen vid fotbollsplanen i Ramnäs.

– Under natten har det jobbat frivilliga i en depå som tar emot stora containers med nya slangar och fyrhjulingar, och sett till att dessa kommit ut i brandområdet. Här har jag bland annat träffat skogsmaskinföraren och hemvärnsmannen Jerker Welén som jobbat flera nätter ute i skogen med att röja och göra brandgator, berättar Härje Rolfsson.Nu på morgonen har ATL:s reporter sett två av militärens Black Hawks-helikoptrar lyfta för att skaffa sig en bild av branden just nu. Han har även sett helikoptrar lastade med vatten lyfta för att fortsätta vattenbombningarna. Härje Rolfsson pratade med den operativa insatschefen Hasse Granholm:– Branden är på intet sätt under kontroll. Fortfarande är det branden som styr oss, det är inte vi som styr den. Men vi har bra väder och lite vind. Mitt jobb blir att se till att rätt resurser kommer till rätt plats. Det blir en spännande dag, säger Hasse Granholm.