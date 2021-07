Vatten stoppar vårbruket

Mjölkbonden Lars Johansson i Ingatorp mitt emellan Eksjö och Vimmerby tror att det blir ännu värre innan kulmen nås någon gång under påsken. Då räknar han med att minst 10 av hans 50 hektar står under vatten.



Normalt hade han redan varit igång med vårbruket och att köra ut gödsel, men inte i år.

- Jag tror det blir fördröjt i alla fall 14 dagar.



Lars Johansson är inte ensam om att drabbas. Utmed en sträcka på ungefär en mil längs med Bruzaån som rinner ut i Emån finns ett tiotal lantbrukare som nu ser åkermark ställas under vatten. Enligt Lars Johansson har Bruzaån redan stigit två meter. Längre ner i åsystemet har dammluckorna öppnats, ändå stiger vattnet snabbt. Och inne i samhället har räddningstjänsten vallat in äldreboendet.



Räddningstjänsten prioriterar knappast åkermark, för dem är det översvämningshotade fastigheter som är viktigast. Men räddningschefen i Eksjö, Micael Carlsson, menar att översvämmade åkrar kan ställa till stora problem.

- Om ensilagebalar börjar flyta omkring så riskerar de att täppa till vattenfåran. Sådana problem hade vi 2007, en bal på fel ställe kan räcka för att ändra åfåran, säger han.



Även på andra håll i Jönköpings län har lantbrukare fått se sina åkrar ställas under vatten. LRF kommungrupps ordförande i Värnamo, Lars-Olof Svensson, är en.



I lördags kväll började Kylahovsån att stiga och två dagar senare var vattenståndet 75 centimeter över det normala.

- Det är nog 10-15 hektar av mina och grannens marker som är översvämmade. Vattnet stiger varje dag och vi är väl fem lantbrukare som drabbas längs ån.



Lars-Olof Svensson tycker ändå att det inte gör så mycket. Vårbruket försenas ett par veckor men för vallodlingen spelar det inte stor roll. Lite extra arbete räknar han ändå med när vattnet om ett tag har sjunkit undan.

- Översvämningen drar ju med sig lite slam och grejer. Man får se när det sjunker undan om man behöver rensa undan grenar och annat.Jan Olsson