Våtmarker kan bli mer effektiva

Högskolan i Halmstad har på uppdrag av Jordbruksverket gjort en utvärdering av våtmarkerna och deras effekt på läckage av fosfor och kväve. Enligt utvärderingen skulle det gå att uppnå en minskad transport av dessa näringsämnen till havet med motsvarande 250 kilo kväve och 5 kilo fosfor per hektar våtmarksyta som får miljöersättning.



Anläggningen av våtmarker bedöms vara en mycket kostnadseffektiv åtgärd för att minska näringsläckaget. Kostnaden för att minska näringsläckaget på detta sätt beräknas till cirka 30 kronor per kilo kväve och 100 kronor per kilo fosfor.



Stöd för anläggning och skötsel av våtmarker kan hämtas från Landsbygdsprogrammet.ATL.nu