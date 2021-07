Västmjölk investerar för mottagning

Det privatägda företaget Västmjölk är ett helägt dotterbolag tillhalländska Wapnö AB. Hittills har Västmjölk har haft en låg aktivitet.



Men nu har företaget beslutat att investera i en mottagningslinje för att kunna köpa in mjölk från halländska, småländska och skånska mjölkföretag.



- Produkterna kommer att få en prägel av landskapet och från djur i lösdriftstallar. Skulle vi få mjölk från uppbundna djur så kommer priset att ligga på en betydligt lägre nivå, säger Lennart E Bengtsson, ordförande Västmjölk AB.

Västmjölk investerar i år 4 miljoner kronor i enparallellinje på Wapnö gårdsmejeri.



Företaget kommer under de närmaste fyra till fem åren att fortsätta med investeringar.

- Att köpa in mjölk tror jag är fullt möjligt. Jag tror att många bönder ser positivt på ett privat mejeri då hela Mjölksverige i stort domineras av egna kooperativ som bönderna är ganska långt ifrån att själva styra, säger Lennart E Bengtsson.

