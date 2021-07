Värst för större maskinhandlare i krisen

Det visar en analys av maskinhandlarnas ekonomi som Dansk Maskinhandlerforening (DM) precis har offentliggjort, rapporterar Landbrugsavisen.dk.



Dem maskinhandlare med över femtio anställda ligger lägst med ett resultat i genomsnitt på under en procent i avkastning på investerat kapital. Gruppen med mellan tio och femton anställda har generellt en bättre avkastning både för och under finanskrisen, enligt föreningen.



Andelen av de stora maskinhandlarna i Dansk Maskinhandlerforening med överskott har fallit från 90 procent 2004/2005 till 55 procent 2008/2009.



Enligt föreningen har dock alla större maskinhandlare bevarat ett positivt eget kapital under krisen. I gengäld har 13 procent av maskinhandlarna med mellan två och nio anställda i dag ett negativt eget kapital.



Maskinhandlerforeningen räknar med att situationen stabiliserar sig framöver. De har bland annat startat ett nytt nätverk för yngre maskinhandlare i ledande positioner och skapat bättre förutsättningar för export av begagnade maskiner, skriver Landbrugsavisen.



Dansk Maskinhandlerforening har i år 140 medlemmar med totalt 181 försäljningsställen. ATL.nu