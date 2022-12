Varning för snökaos

På vissa håll har det snöat i tolv timmar och mest har fallit öster om Göteborg, inte minst i Sjuhärad varifrån flera olyckor rapporterats.

Flera bilar och lastbilar har fastnat i backar på såväl riksväg 40 som E20.Salt- och plogbilar har kört i skytteltrafik hela natten.Flera lastbilar har kört fast i halkan på E6:an vid Hallandsåsen i norrgående riktning. Bilister uppmanades under morgonen att välja andra vägar.Även i de norra delarna av landet faller rikligt med snö och SMHI varnar för fortsatt nederbörd.I Västerbotten och Norrbotten väntas mellan 10 och 15 centimeter under det kommande dygnet, rapporterar nyhetsbyrån TT.Det väntas också komma in mer snö i syd. Jönköping, Kronoberg och Kalmar län kan räkna med omkring fem centimeter snö under dagen, vilket kan ställa till en del problem för trafiken även här.