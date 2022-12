Varning för norrländsk skojare

Christer Söderlund blev blåst på 92 000 kronor sedan han fastnat för en grävare på Blocket.

Gav sympatiskt intryck

Betala inte i förskott

– Grävaren kostade 72 000, så det betalade jag. Sedan betalade jag 10 000 för transporten. När de ringde om skopor så tänkte jag: "Jag betalar in skiten så slipper jag springa omkring med pengar", berättar han för Expressen.Personen han kom i kontakt med uppgav att han bodde i Gällivare.Mannen kunde även skicka över ett kvitto med personnummer och bostadsadress som stämde överens med varandra.Christer Söderlund, som tyckte att säljaren gav ett sympatiskt intryck, lurades sedan att sätta in pengarna på ett konto.– Han sade "Vi norrlänningar luras inte". Så frågade han vad jag ville ha den till och så. Han var väldigt trevlig.Men när tid för leverans kom bröts alla kontakter och när Christer Söderlund ringde upp var det ingen som svarade.Polisen känner igen tillvägagångssättet från tidigare blåsningar.De drabbade vittnar om en trevlig person som pratar norrländska. Han har stor kunskap om produkterna, oftast Volvomaskiner, kan svara på frågor och är förtroendeingivande.Tina Tynell, brottsförebyggande samordnare vid polisen, uppmanar den som vill köpa maskiner att aldrig någonsin sätta in pengar i förväg vid internetköp.– I stället kan man använda sig av en postväxel. Vill säljaren ha handpenning bör man använda en säker betalningstjänst som Blocket brukar tillhandahålla, säger hon.