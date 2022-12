Varning för borre i norr

Efterverkningarna av stormarna Hilde och Ivar 2013 fortsätter. Även om mycket skadad skog har upparbetats så finns cirka två miljoner skogskubikmeter granvirke kvar som inte är omhändertagen.

Kraftig förökning

Idealiskt väder

I kombination med ovanligt många övervintrande granbarkborrar är risken stor att stående skog angrips 2015, framförallt i Ångermanlands kusttrakter. Året därefter är risken mycket hög i hela Medelpad, varnar Skogsstyrelsen.Den stora mängden granbarkborrar beror på att insekterna förökat sig i stor omfattning samt att de svärmat två gånger. Orsaken är den varma sommaren och hösten tillsammans med riklig tillgång på färska vindfällen. Det är första gången som en så omfattande andragenerationssvärmning observerats så långt norrut.– Fortsatt upparbetning av nerblåst gran är den viktigaste åtgärden just nu. Vi har ideala förhållanden nu när det är kallt och snöfritt, säger Skogsstyrelsens projektledare Alf Pedersen i ett pressmeddelande.Han flaggar redan nu för att det under försommaren nästa år kommer att behövas många ögon i skogen för att upptäcka om stående träd angrips. Det är bra att redan nu planera för bekämpande avverkningar under perioden 1 maj - 15 juli.