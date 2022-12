Varnar för Bolagsupplysningen

– Jag betalar inte! Av mig får de inte ett öre, säger han.

Liss Abrahamsson är en av 300 000 svenska företagare som fått brev från Bolagsupplysningen i Tallinn.”Vänligen returnera snarast”, stod det på blanketten som kom i brevlådan i höstas. Namnet påminner om statliga Bolagsverket och symbolen om Försäkringskassans. När Liss såg att hans förra företagsnamn var registrerat, strök han det felaktiga, skrev in det nya och signerade.– Jag var helt säker på att jag rättade något statligt register, säger han.Efter tre månader kom en faktura. Liss mejlade tillbaka och undrade vad det var frågan om.– De svarade samma dag att jag skrivit på en beställning och att tjänsten var aktiverad.Lusläser man blanketten så stämmer det. Gömt i stora sjok av finstilt text står att man gör en beställning av extra faktauppgifter och högre placering vid sökning på en hemsida.I ett hav av text framgår också att Liss tecknat avtal på 24 månader, att det kostar 4 795 kronor per år och att avtalet automatiskt förlängs ett år i taget om det inte sägs upp i rätt tid.– Det är rent lurendrejeri. Jag tänker inte betala. Vill de får de gärna stämma mig. Sådana här skurkar ska stoppas, säger Liss Abrahamsson.Han bestred kravet i ett nytt mejl och har polisanmält företaget för bedrägeri. Polisen har lagt ner utredningen.I Tallinn berättar Ingrid Ilsjan på Bolagsupplysningen att 300 000 blanketter skickats ut till svenska bolag, småföretagare och föreningar med organisationsnummer.3 000 av dem ska ha skrivit under. Om alla betalar de två år de enligt blanketten har godkänt, ger det bolaget en intäkt på nästan 29 miljoner kronor för att företagarna ska synas i en okänd databas där få letar företagare.Men Ingrid Ilsjan tycker inte att hon driver ett blufföretag:– Tjänsten finns. Har man tagit på sig ansvaret att ha ett företag så ska man kunna läsa igenom ett kontrakt innan man skriver under, säger Ingrid Ilsjan.Liss Abrahamsson är inte ensam om att känna sig lurad.Hos Svensk Handel, som varnar för bluffbolag på en särskild lista, genererar Bolagsupplysningen mest ärenden av alla just nu.Ändå tror Elisabeth Julin på Svensk Handel att många låter bli att protestera. De skäms för att de skrivit under något utan att ta reda på vad det var.Då finns risken att de betalar. Det ska man absolut inte göra, säger Elisabeth Juhlin:– Då godkänner man avtalet och då sitter man fast.