Odlare: ”Värmen blev knäcken för grödorna”

– På den ena biten blir det kanske 5 ton med lite tur, på den andra hoppas jag komma upp i 6 ton. Det är vad tröskan säger, jag har inte vägt in det ännu.

Han började skörden 2021 med att tröska två fält med den tidiga höstvetesorten Norin. Normal skörd av den bör ligga runt 7 ton per hektar på gården.

”Inte mycket att skryta med”

Peter Wahlgren fortsatte med foderärt och det var samma visa där. Han har vägt in 2,9 ton per hektar men en normalskörd borde blivit 4 ton per hektar.

– Och nu tröskar jag raps och den kommer inte att ge över 3 ton. Det är inte mycket att skryta med.