Värmen drog ned Swedols siffror

Intäkterna uppgick till 322 (321) miljoner kronor medan nettoresulatet blev 12,5 (3,5) miljoner kronor, enligt den senaste delårsrapporten.

Vd Clein Johansson Ullenvik är inte nöjd:"Omsättningstillväxten om 0,5 procent för kvartalet är naturligtvis lägre än vi önskat", konstaterar han i en kommentar.Bakomliggande faktorer är dels minskad försäljning till privatkunder, sedan företaget tydliggjort sin strategiska inriktning mot proffskunder, samt högsommarvärmen."Vi fortsätter i enlighet med vår långsiktiga plan och under hösten och vintern sjösätts flera försäljningsåtgärder", skriver Clein Johansson Ullenvik.Två av fyra kundsegmentschefer - Jord och skogsbruk samt Bygg och Anläggning - har tillsatts under kvartalet. Säljorganisationen kommer även att utökas med fler utesäljare och en ny e-handelsansvarig ska vidareutveckla Swedols webbshop.Swedol är en yrkeshandelskedja som via butiker och nätet erbjuder sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror.Kunderna finns huvudsakligen inom åkeri- och transportnäringen, bygg- och anläggningsbranschen samt jord och skogsbruk.