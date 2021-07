Värme och torka är temat på marknaden

Vete

Novemberterminen med leverans i november steg med 8 procent på Matif i veckan som gick. De längre terminerna steg betydligt mindre. Det betyder att terminskurvan har flackats ännu mer för europeiskt kvarnvete.



Skillnaden i pris mellan Europeiskt kvarnvete och Chicagovete är mycket stor. November 2011 handlas på Matif på 1504 kr / ton, medan Chicago handlas på 1727 kr / ton. Spotkontrakten ligger på samma nivå 1369 kr / ton för Chicago och 1358 för Matif. Skillnaden mellan USA och Europa ligger INTE i spotmarknaden, utan i prissättningen av terminer. Spotpriserna har och brukar ligga på ungefär samma nivå. Men terminspriserna skiljer sig. Ska du prissäkra skörden för 2011 så får du mer betalt om du säkrar genom att sälja Chicagoterminer, december 2011 (sista handelsdag i november)! Jag har talat om detta många gånger, men förvånansvärt få har gjort affär på den här stekta sparven. Om du har tänkt dig prissäkra så är det pengar på gatan att välja Chicago istället för Matif.



Skörden i USA är 38 procent färdig. Crop ratings ligger högt, 64 procent, en punkt ner sedan förra veckan.



Den indiska monsunen var 25 procent svagare än normalt i veckan som slutade som slutade 30 juni.



USDA-rapporten (quarterly stocks and plantings) som kom den 30 juni, visade ingen förändring för vete, men däremot för majs. Prisuppgången på majs smittade av sig på vetet. Rapporten var ännu en påminnelse om att trenden har vänt.



Det är vått i östra Europa och torrt och varmt i västra. Temperaturen är 30-35 grader i nästan hela Europa och det kommer dagligen in rapporter om skador på skörden.



Maltkorn

Terminskontrakt på maltkorn introducerades i början av maj på den franska börsen Euronext i Paris (populärt kallad "Matif").

Maltkornet följde med i veckan och det var god handel både på börsen och på OTC-marknaden.



Raps

Rapsterminerna på Matif backade med 1 procent i veckan. Kvoten mellan raps/vete föll kraftigt i veckan. Raps är dock fortfarande "dyrt" i förhållande till vete.



Sojaoljan har fortsatt att dala. Priset föll snabbt under 38 när marknaden visade sin besvikelse över att den tekniska köpsignalen visade sig vara falsk. Inte ens Obamas tal om "grön energi" kunde vända marknaden.



Bakom fallet låg självfallet fallet i råoljepriset, som sjönk 7 dollar per fat i veckan på grund av tecken på att konjunkturen i Europa och - värst av allt - i Kina bromsar in. Det kom också rapporter om att efterfrågan i USA på metylester varit låg.



Det pratas också om att Kina överväger att börja importera olja från Argentina igen.



Sojabönor

Sojabönsterminerna sjönk med 1 procent längs hela linjen i veckan som gick.



Kina köpte 341 kt av ny amerikansk skörd. Total försäljning i veckan var 451 ton. Kina eller "unknown" står för 96 procent av amerikansk försäljning av ny skörd nu. Blir det en inbromsning i Kinas tillväxt, så drabbar det sojabönspriset.



USDA:s stocks and plantings-rapport visade på en uppskattad sådd areal på 78.9 miljoner acres, en ökning med 770,000 acres sedan marsrapporten och 1.42 miljoner acres mer än förra året. Detta blir alltså det tredje året på raken, som arealen för sojabönor slår rekord i USA. Det som har minskat är höstvete i Mellanvästern.



Gris

Lean Hogs håller sig över 70 cent för deceberleverans. Det är starkt i sig, när aktiemarknaden och konjunkturberoende råvaror föll kraftigt i veckan. Priset backade 1 procent i Chicago och lika mycket på Eurex i Frankfurt.



Slutsats: Generellt sett - utnyttja de höga Eurex-priserna till att prissäkra framtida försäljning.



Potatis

På Eurex handlas process-potatis, i euro per deciton.

Priset var nästan uppe vid 20 euro per deciton. I maj låg priset på 11 euro. Det torra vädret ligger bakom prisuppgången. I veckan väntas det heta vädret i Europa fortsätta, men det finns en möjlighet till regn över Tyskland, Frankrike och Storbritannien under den kommande helgen.



Mjölk

Priset på decemberkontraktet ligger stadigt kring den låga nivån 14.50 cent per pund på CME i Chicago.



Terminerna i Chicago indikerar högre spotpriser framöver men förväntningarna har sjunkit de senaste månaderna.



I Europa är situationen en annan. Enligt LTO Nederland, som släppte sin månatliga rapport i fredags, nådde mjölkpriset i EU sitt högsta pris i maj sedan februari 2009. Snittpriset var 29.5 eurocent per liter i maj. I april förra året låg det på 24.5 cent.Torbjörn Iwarson