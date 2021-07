Varje enskilt träd kan få unik kod

Världens urskogar huggs ned i ett rasade tempo och blir till papper och timmer. Det är svårt för miljömedvetna att undvika att köpa urskogsträ eftersom träden är anonyma. Ett globalt märkningssystem hade kunnat sätta stopp för den hanteringen.



Och sådana system finns i Sverige. Dels ett system som ATL skrev om förra vintern där en så kallad RFID-transponder slås in i varje stock som kan sända ut information på korta avstånd. Det projektet kallas Indisputable key och är ett EU-finansierat projekt under svensk ledning.



Det finns också ett annat system som har utvecklats av ett litet svenskt företag. Det kallas "Woodpecker" och ska sättas på skogsmaskinens skördaraggregat. Efter att trädet är fällt stansas stockens ändyta med en kod med hjälp av vridbara stansar som kan ändras i en biljard olika kombinationer.



- Märkningen måste kunna produceras i stor mängd och i kontinuerlig drift utan störning i produktionen. Och det måsta vara billigt. Det har varit väldigt svårt att lösa, men nu kan vi säga att vi lyckats och skulle kunna montera systemet på 95 procent av alla skördareaggregat, säger Bengt Sörvik, vd och grundare av företaget Otmetka.



Den instansade koden ska sedan läsas av med kamerateknik liknande den som läser av streckkoder. Och koden sitter djupt.

- Jag kan lägga en stock i en timmervälta och vattenbegjuta den i flera år utan att läsningen av koden blir ett problem.



Den ska heller inte gå att förfalska. Om någon skulle hugga in ett eget streck går koden inte längre att läsa.



Men det är inte bara miljöfrågan och spårbarheten av illegalt timmer som kan få sin lösning med märkningssystemet. Skogsindustrin kan också tjäna stora pengar.

- Förutom att förhindra illegal avverkning kan systemet kraftigt effektivisera skogsbrukets timmerhantering genom förbättrad logistik och ge ökad säkerhet vid affärstransaktioner med timmer.



En effektivare virkeshantering kan bland annat minska spillet vid europeiska sågverk som uppskattas till 50 miljarder kronor årligen, enligt Indisputable Key-projektet.



Nu ska Otmetka testa tekniken praktiskt och bolaget tror att systemet kan vara i drift i samband Elmia Wood 2011.

- Vår förhoppning är att alla ska kunna köpa det här och att det blir standardlösning, säger Bengt Sörvik.Härje Rolfsson