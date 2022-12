Vargrevir i Uppsala län

Enligt nättidningen har vargexperter från länsstyrelsen följt ett vargpar i ett antal månader och konstaterat att vargarna slagit sig ner och bildat ett revir som sträcker sig från Älvkarleby i Norduppland och vidare in i Gästrikland.

Två vargar till

"Se över stängslen"

Honan i vargparet kommer från det tidigare Rialareviret i Norrtäljetrakten. Var hanen kommer ifrån är okänt.Större delen av Uppsala läns första vargrevir ligger i en vid krets norr om Dalälven. Enligt UNT.se har vargparet etablerat en lya men ännu inte fått valpar.I länet finns för närvarande ytterligare två vargar, skriver nättidningen. Det är två hanar som under två månader hållit till i ett område mellan Tierp och Gimo.Antalet vargobservationer i länet har ökat dramatiskt under 2014. Tidigare år har det handlat om 5-10 per år. Men hittills i år har 49 vargobservationer rapporterats i Uppsala län.Ännu har inga vargattacker mot tamdjur rapporterats i länet. Men landshövding Peter Egardt, som också lett regeringens nationella kommitté för en hållbar rovdjurspolitik för varg, vill rikta en uppmaning till länets lantbrukare inför årets betessläpp.– Mitt budskap är att de som har tamdjur bör se över sina stängsel, säger han till UNT.se.