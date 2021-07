– Det är jättetråkigt det som hänt, men under omständigheterna är gårdsägarna vid gott mod, säger Sebastian Olofsson som är besiktningsman på länsstyrelsen.

Förhöjd risk

Ett antal av de andra fåren på gården fick tas in till stallet, medan en grupp flyttades till en hage närmare ägarnas hus och lapptyg sattes upp som en akutåtgärd.

Under natten till måndagen skickades länsstyrelsen ut en så kallat rovdjursalert, som rekommenderar fårägare i närområdet till ökad tillsyn av sina djur, och att ta in dem under natten om det går.