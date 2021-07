Varg? Var god dröj...

Alla dagar från den 1 juni till den 30 september klockan 07.00-20.00 finns alltid någon besiktningsman att nå. Åtminstone på pappret.



Flera fäbodbrukare som ATL talat med har med klent resultat ringt numret i broschyren som länsstyrelsen skickat ut.





Prata in meddelande

Uppringd efter sex dagar

Korna stressade

En mardröm

Mjölkproducenten Goth Bertil Johansson på fäboden Prästbodarna ringde en lördag för några veckor sedan och fick prata in ett meddelande.- Vi har haft flera angrepp och djuren blir väldigt störda när de känner närvaron av rovdjur igen. Jag hittade färsk vargspillning och länsstyrelsen säger att de vill ha koll, säger han.Det tog tio dagar innan Goth Bertil Johansson hörde något från länsstyrelsen och då var det från en person som konstaterat att rutinerna kring beredskapstelefonen felat. En bekant till honom vid Forsbodarnas fäbodar blev uppringd sex dagar efter att hon pratat in att det gick en varg mot korna på grannens gård.På Råbergets fäbod har Linda Johansson och hennes mamma haft kor, får, getter och hästar de senaste tio åren.- Det har jämt varit strul. Eller så möts man med arrogans när man ringer om störningar, att vi kan höra av oss när det är blodigt allvar, säger Linda Johansson.För ett år sedan blev det just blodigt allvar när ett vargangrepp kom mitt på dagen och djurflocken och familjen hamnade i kaos. Sedan dess vägrar Linda Johanssons barn att åka till fäboden.- De har aldrig kommit ut och hjälpt till när man ringt på jourtelefonen, säger Linda Johansson.Goth Bertil Johansson pekar på att stressen med rovdjursstörningar får mjölkkorna att må dåligt. De får oftare juverinflammationer och blir inte lika lätt dräktiga. Om de måste flyttas eller tas in ger det plötsliga foderombytet hälsomässiga och ekonomiska problem.- Är de inte proffsiga nog att få det här att fungera, då ska vi inte ha rovdjur i de här områdena, säger Goth Bertil Johansson.Toms Ove Olsson i Västra Fors har inte haft problem med beredskapstelefonen, men vill ha skyddsjakt på en varg som rör sig inne i byn. För ett par veckor sedan var det oväsen i dikornas hage och Toms Ove Olsson hittade en kalv död.Länsstyrelsens besiktningsman kom ut. Han tyckte att det borde sättas upp en femte tråd i stängslet.- Ja det får väl du göra då sa jag. Jag har ju mina djur inne i hagen och du får väl hålla dina djur utanför hagen, säger Toms Ove Olsson.Länsstyrelsen beklagar att djurägare inte fått svar. Meningen är att de ska få snabb hjälp.När ATL ringer länsstyrelsen i Dalarna är den ansvariga för beredskapstelefonen på semester, men en kollega bekräftar att det kommit in klagomål.- Jag vet att det var en situation här där folk inte kom fram, och det är ju en mardröm även för oss. Men jag vågar inte svara på vad som låg bakom det mer än att det var tekniska problem, säger Annica Forsberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen. Tina Andersson