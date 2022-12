Varg sköts i Grythyttan

– Sex personer försökte mota ut två vargar ur kohagen, men det gick inte och då sköt man den ena vargen, säger länsstyrelsens besiktningsman, Per Ahlqvist till tidningen.

Sköt tre varningsskott

Ingen brottsmisstanke

Ägaren räknade kreaturen i hagen och en kalv saknades.– Det är en hage på mellan 15 och 20 hektar och den är delvis bevuxen med skog. Han hittade kalven död, biten i nacke, strupe och baklår, berättar Per Ahlqvist.Plötsligt kom två vargar springande inne i hagen. Djurägaren kallade på hjälp och totalt var det sex personer involverade för att försöka få bort rovdjuren, men det misslyckades.– ​En av djurägarens vänner hade gevär och han sköt först tre varningsskott men utan att vargarna lämnade hagen. Då sköt han en av vargarna, säger Per Ahlqvist.Det är en ung vargtik som dödats och Per Ahlqvists slutsats är att den skjutits i enlighet med jaktparagraf 28. Det finns därmed inga brottsmisstankar.– ​De övriga kalvarna är nu flyttade till en hage nära boningshuset, säger han.