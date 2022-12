Varg angrep kor - sköts

– Den sköts enligt paragraf 28 i jaktförordningen, nödvärnsrätt, säger Fredrik Dalerum, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen, till Dalarnas Tidningar.

Mycket vargbestyr

Skrämselåtgärder

Skottet föll på tisdagen. Det fanns sedan tidigare en skyddsjaktbegäran på två vargar inom det aktuella området.En skyddsjaktbegäran har även lämnats in för området öster om Leksand, där en hamiltonstövare dödats av varg.Enligt tidningen kan det även bli aktuellt med en ansökan om skyddsjakt i ett område väster om sjön Väsman i Ludvika kommun.Där ska tre varhgar ha setts i Björkås-Saxdalen. Under tisdagen kom också en rapport om en iakttagelse av varg i närheten av Gonäs.Att tre vargar från Olsjöreviret finns i området är klarlagt via dna-tester av avföring som hittats där. Det handlar enligt länsstyrelsen om en tik med två döttrar.Länsstyrelsen i Dalarna kommer i slutet av veckan att vidsta skrämselåtgärder för att försöka hålla vargarna borta från bebyggelsen, eventuellt med gummikulor.