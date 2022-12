Varför är inte du på skogsveckan?

Just nu öppnas Skogsnäringsveckan i Stockholm och vi saknar dig, du vetgirige skogsägare. Du som med din skog och ditt engagemang skänker en strimma framtidshopp till landsbygden.

En landsbygd hårt ansatt av jobbutarmning, avflyttning, försämrade kommunikationer och alltmer beroende av skogsnäringens framtid.vid starten 1917 en formidabel succé. Det blev en händelse som uppmärksammades i hela Sverige och påverkade huvudstaden, inte minst 1952 då den uppbyggda kolmilan i Kungsträdgården fyllde bankpalatsen med koldamm.1958 premiärvisades ÖSA:s skogsmaskin ”Bamsen” som revolutionerade skogsbruket världen över och 1972 stämplade posten breven med Skogsveckans egen stämpel.Veckan var ständigt fullsatt och skogsbolagen bönade för någon av de 1 800 biljetterna som fyllde konserthuset där kungen och drottningen var ständiga gäster. Vimlet av lodenrockar på konserthustrappan var en klassisk bild ända in på 1990 talet, men sen falnade glansen och under några år var faktiskt Skogsveckan nedlagd.den nyuppstånden i samarbete med industrin och kallas nu Skogsnäringsveckan. Just i dag fylls Münchenbryggeriet med 500 personer.– 500, det är ju ingenting! säger du. Nej, svensk skogsnäring är värd oändligt mycket mer. Jag hävdar att just skogsnäringen avgör Sveriges landsbygds framtid. En framtid där utvecklingen inte bara sker i städerna.Jag ser ingen annan näring som kan göra detta. Därför måste Skogsveckan i dag vara mycket mer än att jag själv och några andra förstockade jägmästare träffas.alla ni skogsentreprenörer ska komma, ni som har maskinteknikutvecklingen i er hand. Här vill jag träffa industrins alla kemister och höra om nya avancerade skogsprodukter.Här vill jag mingla med skogens genetiker och snacka grenvinklar och effektivare fotosyntes. Men framför allt så vill jag ha dig här. Du ägare av denna gröna unika tillgång, som naturligtvis är värd en vecka med minst 2 000 besökare.viktigare än att brett träffas och utbyta idéer om skogsnäringens framtid. Så om du inte hinner hit i år.Boka redan nu tåget till Stockholm 2016. Åk ihop med dina grannar, för ni vill väl inte missa tillfället att vara med och forma skogens framtid. Vi ses!