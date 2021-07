Värdet av jordbrukets produktion ökar

Det uppger Jordbruksverket som gjort en prognos för utvecklingen under 2010.



Visserligen sjönk volymen producerade vegetabilier i år. I gengäld ökade priserna kraftigt. Prisökningen beräknas till cirka 45 procent för spannmål och cirka 30 procent på oljeväxter. Även slakten av nötkreatur och gris samt invägningen av mjölk beräknas minska med någon procent under 2010.



De genomsnittliga priserna för nötkreatur har dock preliminärt ökat med 10 procent mellan 2009 och 2010. Priset på mjölk ökar med cirka 15 procent i år medan grispriserna minskar med 10 procent.



Om enbart värdet på slakt av nöt, gris och får vägs samman minskar värdet med 4 procent jämfört med 2009. Men eftersom även mjölk räknas in under animalieproduktionen ökar i stället värdet. ATL.nu