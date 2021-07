Varaslättens priser klara

Fredrik Blad, vd för Varaslättens lagerhus, är särskilt nöjd med årets havrepris, 160 kronor per deciton för grynhavren.

- I våras var det många som sade att man inte skulle odla havre.



Men 2010 års skörd står sig riktigt bra jämfört med andra

grödor.

En anledning är att den stora havreexportören Finland fick en dålig skörd och därmed öppnade sig marknaden för svensk havre.



När det gäller oljeväxterna återstår fortfarande en del att sälja. För att kompensera den lite lägre nivån kan efterlikviden därför komma att bli lite högre än för övriga grödor.



När det gäller vete så har årsmånen gett upphov till en skörd med hälften brödvete och hälften fodervete. Priset på höstvete till kvarn hamnade på 175 kronor per deciton, vårvete till kvarn 195 kronor och fodervete 160 kronor per deciton.Marianne Persson