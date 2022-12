Varannan anmälan obefogad

Av siffrorna framgår också att länsstyrelserna fattade färre beslut om djurförbud under första halvåret i år, jämfört med motsvarande period 2013, medan antalet åtalsanmälningar ökade.

Stor del planerade kontroller

Slutrapport till våren

Det totala antalet kontroller uppgick under perioden till 7 440. Det är på ungefär samma nivå som för ett år sedan, då 7 350 kontroller gjordes.Cirka 40 procent av dessa kontroller, 2 950, gjordes efter en anmälan. Ungefär hälften visade sig, liksom förra året, vara obefogade, enligt statistiken."Vid anmälningsärenden bedömer och prioriterar länsstyrelsen om kontroll behöver göras på plats eller om det är möjligt att handlägga ärendet via brev eller med liknande åtgärd", skriver jorbruksverket i lägesrapporten.Av det totala antalet kontroller var 3 150 så kallade normalkontroller, det vill säga sådana som ingår i länsstyrelsernas planerade verksamhet och omfattar exempelvis lantbrukare, ridskolor, zoobutiker och kennlar.Antalet beslut om att djurägare ska åtgärda brister i djurhållningen minskade under den aktuella perioden, från 782 i fjol till 677 i år.Länsstyrelserna beslutade om omhändertagande av djur i 515 ärenden, vilket är något lägre än första halvåret 2013 då antalet var 565.Även antalet beslut om djurfärbud minskade, från 137 till 107, medan antalet åtalsanmälningar ökade från 141 till 166.Enligt jordbruksverket ska en slutrapport lämnas i april 2015.