Vänteläge för jordbruksprodukter

Spänningen är stor om den de facto kommer att komma. I det här läget sker ändå en hel del. Investeringsflöden gör att vete-priset i USA stiger. Majspriset är lågt i förhållande till arealkonkur-rererande soja, vilket skulle kunna indikera större sådd av soja och sedermera stigande pris på majs.



I fredags började omviktningen av det globala råvaruindexet S&P GSCI. Det finns mycket fondkapital som är investerat så att det ska följa det indexet. Under fem dagar från och med i fredags återställs vikterna så att de svarar mot de fem senaste årens värde av global råvaruproduktion. Det innebär att råvaror som stigit mest i pris under förra året säljs och de som stigit minst eller fallit i pris, köps. Det betyder att vete, majs och sojabö-nor köps. Mest köps majs och vete. Detta har den senaste tiden haft en positiv effekt på vete- och majspriset, från dem som velat vara först i kön. Effekten kommer att vara kvar i ytterligare en vecka, för att sedan avklinga.



En effekt av ökad efterfrågan på terminer på jordbruksprodukter blir att terminer blir dyrare i förhållande till spot. Investerarna köper inte spot, så spotpriset är nog relativt oförändrat, men premien för terminer över spot stiger, allt annat lika. Basis går isär. Contangot ökar. Det gör att terminer med längre löptid stiger mer i pris än korta.



Vete

Det är kallt i hela Europa och i Norra USA. Nebraska har -30 grader, t ex. Men det är mycket snö, långt ner i Europa och även om det finns snö-fria fält i Kansas, så är det mest snötäcke.



Vete från Svarta havet vinner många exportordrar och det tycks som om det amerikanska vetet ligger prismässigt för högt. Trots det har priset stigit där för andra veckan i följd. Bakom ligger sannolikt de köp som investerare gör.



På tisdag kommer den första USDA-rapporten som visar utbud och efterfrågan. Förväntningen är att de återigen skall visa höga lager och liten efterfrågan. Möjligen finns bästa förhållandet mellan risk och avkastning i att köpa terminer inför siffran.

Man kan räkna på hur vinsten av att odla vete i USA. Vi gör så här. Vi utgår från kostnad att producera och kortaste terminspriset. Historiskt har "gross margin" utvecklat sig enligt nedanstående diagram (med kortaste terminskontraktets pris, som är lägre än Dec 10):



Priset på vete just nu, är alltså under produktionskostnad, men "förslusterna" är på väg att bottna ut.

Spekulanterna har sålt och nu plötsligt börjat köpa igen, från låg nivå. De kan ge boost åt en eventuell uppgång, se nedan:



Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december 2010. 650 är ett övre motstånd och 575 ett lägre. Just nu är priset inte styrt av någonting, bortsett då från att indexomviktningen trycker priset uppåt men det är snart över och då förlorar antagligen uppgången en del av sin kraft.



Nedan ser vi marskontraktet på Matif / Euronext. Priset ligger precis under ett motstånd, som om det ville det testa det. Möjligen går priset över, och då signaleras fortsatt prisuppgång, till i alla fall 140 euro. Annars backar priset. På 130 euro finns stöd igen.



Om vi blickar lite längre, till nästa skörd, så kan vi titta på november-kontraktet för nästa år, CAX0 som den heter i Bloomberg-systemet. Uppgångstrenden är bruten. 145 var för svårt att ta sig över, nu är 140 botten på ett intervall. Möjligen kan det bli så att priset rör sig inom 140 och 145.



Terminskurvan - priserna framåt i tiden för leverans och betalning - visas nedan. Den gröna kurvan är Milling Wheat och den vita är terminspriserna på SRWW på CBOT. Den röda kurvan är priserna på Liffe i London för fodervete. Priserna är omräknade till EUR per ton.



Matif ligger under Chicago.

Nedan ser vi förändringen i terminspriser mellan i fredags (vit kurva) och för en månad sedan (grön kurva). Vi kan notera att spotpriset är lägre nu än för en månad sedan. Terminspriserna är däremot högre. Vi tolkar detta som en effekt av indexomviktningen, dvs efterfrågan på terminer har ökat.



Man skall alltså inte tolka detta som att marknaden förväntar sig högre priser längre in i framtiden, utan bara att terminerna har blivit dyrare i förhållande till spot. Det vill säga: Att prissäkra genom att sälja terminer har blivit ännu mer attraktivt!

För den som vill ha pris och handla ställer vi köpkurser på november 2011 och november 2012.



Majs

Majs fortsätter att vara för billigt i förhållande till sojabönor, se nedan:



Tekniskt har dec-kontraktet nått en nivå där trenden står och väger.

På basis av att sojabönorna är så dyra just nu och majsen så billig, kommer bönder att välja att producera sojabönor, tror vi.

Vi rekommenderar därför att hålla ett öga på kvoten SX0/CZ0 och gå in i den spreadpositionen vid lämpligt tillfälle. Dvs köpa majs, sälja sojabönor.



Raps

Rapsfröpriset har segat sig upp till 300 euro per ton för nästa skörd. Nu kom så en liten rekyl på 5 euro. Trenden är uppåtriktad.

Pristrenden sedan oktober har varit positiv och vi ser inte någon prisnedgång den senaste veckan, som vi gör i rapsfrö i Europa.



Sojabönor

Priset föll i veckan, det största prisfallet på 10 veckor. Det finns en väx-ande insikt om att vädret i Brasilien och Argentina är bra och att skörden verkligen kommer att bli bra, i synnerhet i Brasilien. Därifrån kom nyheten i torsdags att skörden kommer att bli 65.2 mt, vilket är mycket mer än vad marknaden trodde för en månad sedan, vi skrev senast. Förra året producerades 51 mt, som jämförelse. Argentinas och Brasiliens skörd är 30 procent högre i år, på 116 mt, enligt USDA.



Men det var räntehöjningen i Kina som vände ner priset på sojabönor. Marknaden förväntar sig att räntehöjningen leder till mindre konsumtion av sojabönor i Kina och mindre importbehov.

Tekniskt är 10 dollar en viktig stödnivå. Om priset faller tydligt genom 10 dollar (ligger nu på 9.99 dollar) finns kursfallspotential till 950 cent i första hand.



Gödsel

Gödselpriser (urean) FOB Yuzny, bild visas nedan. Vi noterar en fortsättning på den prisuppgång vi haft sedan september.





Socker

Sockerpriset på ICE (New York Board of Trade) visas nedan. Brottet på uppsidan vid 24 cent, var en riktig köpsignal, som tog upp priset till 29 cent som mest. Sedan dess har priset fallit tillbaka något.



Live Cattle

Som väntat har priset på nötkött stigit på förväntningar om att konsumtionen skall öka som ett resultat av konjunkturuppgången.

Gris

Lean Hogs - priset på terminer med leverans framme i december har stigit stadigt sedan i somras, men har haft svårt att gå över 68 cent per pund.

Nedan ser du prisdiagram från Tyskland, EUREX för marskontraktet. Inför Julen steg priserna och man får intryck av att vi kan ha sett botten den här gången.



Mjölk

Mjölkpriserna har backat under december och i år, tvärt emot vad de gjort för nötkött. På 15.80 finns en teknisk stödnivå, varifrån priset skulle kunna vända upp igen. Mjölkpriset är faktiskt i positiv trend.





Torbjörn Iwarson