Vändning för massapriset

Sedan toppen i somras på 979 dollar har priset på den långfibriga barrbaserade pappersmassan sakta dalat. Förutom en veckas uppgång i höstas har priset dalat 19 veckor i följd.



Sedan toppen har priset sjunkit 3 procent. Och eftersom dollar samtidigt blivit svagare har betalningen till de svenska bruken sjunkit med 9 procent.



Men nu kan det ha vänt. Förra veckan planade banan ut och nu i veckan gick Foex index upp 50 cent till priset 949,49 dollar per ton.



Södra vill nu markera att det är slut på prissänkningar.

I januari nästa år ligger priset deras pris per ton blekt barrsulfatmassa på 950 dollar per ton. Priset behålls därmed oförändrat jämfört med den här månaden.



- Det är en bra tidpunkt att ange tonen för det nya året, och därför gick vi ut med en tydlig markering att priset är 950, säger Ulf Edman, vd för Södra Cell International.

- Vi tycker vi att det är en väldigt bra balans i långfibermarknaden. Det är en bra efterfrågan och priserna i Kina går också upp, så det ser bra ut. Torbjörn Esping