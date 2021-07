Vandaler skickade traktor mot bostadshus

Vandaler av det mer hänsynslösa slaget slog i helgen till mot ett hus i danska Sunds, uppger DR Midt & Vest. De använde sig av gårdsägarnas egen traktor och med hjälp av ett snöre fastknutet vid fordonets gasreglage skickade de traktorn rätt mot husväggen. På sin färd mot huset körde traktorn in i en bil som skyfflades in genom husväggen.



Gårdsägarna låg och sov när traktorn och bilen dundrade in i väggen men undkom utan fysiska skador. Polisen rubricerar händelsen som grov skadegörelse.ATL.nu