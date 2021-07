Valutakursen för EU-stöd bestämd

Redan för två veckor sedan kunde Christer Andersson utanför Skurup kosta på sig ett leende. Då var kursen 9, 18 och det stod klart att han blir en vinnare av extrapengar när EU-stöden betalas ut. Han tillhör en av få som rätt lyckats pricka in valutakursförändringen. Skillnaden jämfört med december förra året blir 1, 26 kronor. För Christer Anderssons del innebär det att hans stöd på cirka 72 000 euro är värt drygt 90 000 kronor mer än när han valutasäkrade i december.



Under dagen har eurokursen legat stabilt kring 9,16 kronor. Vid sitt möte, kvart över två, fastställde ECB eurokursen för eu-stöd till 9,14 kronor.



De nuvarande reglerna med fasttällande av kursen den sista vardagen i september varje år har använts sedan gårdsstöden infördes 2005. Tidigare var det olika datum för olika stöd.



Att binda kommande EU-stöd till en given valutakurs innebär i praktiken att man inte kan förlora pengar. Stiger kursen för euron betalas det ut mer pengar, där överskottet visserligen betalas till banken, men man vet därmed hur mycket stöd man kommer att få när man binder kursen.

Däremot går man förstås miste om en eventuell uppgång i eurokursen, likaväl som man förlorar på en nedgång om man inte valutasäkrar.



En enkel jämförelse mellan olika år visar att det verkligen kan gå både upp och ned.

Om vi ser på kursen den 22 december varje år och låtsas att vi då binder valutan ser det ut så här:



Två gånger har euron blivit dyrare och fyra år billigare. Dan Birgerson